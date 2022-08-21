大陸女大生近日點海底撈外送，和朋友們在教室裡煮火鍋，然而煮了10分鐘都一直沒煮開，不久後甚至發生爆炸意外，辣油濺得到處都是，女大生的眼睛也遭受波及，老師帶她沖過水後急忙送醫，發現她的左眼角膜上皮剝落。

綜合陸媒報導，本月19日，杭州一名女大生和朋友透過外送平台，點了海底撈的火鍋，煮了10分鐘後卻發現火鍋底料一直煮不開，沒想到下一秒就整鍋突然爆炸，辣油從桌子處噴到教室門口，足足有3、4公尺遠，而女大生的脖子、眼睛、臉部和其他身體部位也都遭辣油「攻擊」，感覺全身又辣又痛，在用水沖洗眼睛後，老師便帶她到醫院求診，醫師檢查後發現她左眼角膜上皮有剝脫的現象。

女大生透露，他們烹飪使用的不鏽鋼鍋和燃料，都是向海底撈購買來的，不知道為什麼一直煮不開，還發生這種恐怖意外。對此，海底撈官方回應，根據核實發現，女大生在煮火鍋時，先放火鍋底料再加水，且過程中都沒有攪拌，才會出現熱油噴濺的情況；目前海底撈已經和女大生取得聯繫，並承擔就診費用、退還餐費，之後也會持續為對方提供必要的幫助。

新聞曝光後，不少人都認為是這群大學生缺乏生活常識，而不是海底撈的問題，紛紛留言，「十幾分鐘都不攪一下，這個也挺離譜的，不怕糊嗎？」、「連先放料還是先放水都不懂，一點生活常識都沒有」、「鍋裡先放油再有水會炸，但凡炒過菜的都知道」、「這跟海底撈沒關係吧？這不是基本常識嗎？」、「我點過海底撈外送，裡面都會附說明書的，怕是連看都沒看吧」。