感情中另一半若是劈腿，大多數人應該都無法接受。日本一名人妻在27歲時結婚，3年後生下一個孩子，但丈夫卻出現性冷感的問題，為了滿足妻子的需求，竟允許對方搞婚外情，夫妻倆更稱，自從有了婚外情後，他們的關係更融洽。

人妻24歲時透過交友軟體認識丈夫，兩人交往3年就結婚，並生下一個孩子，但丈夫卻出現性冷感問題。(圖翻攝自/ABEMA Prime)

35歲人妻Yoshiko（化名）在節目《ABEMA Prime》表示，「丈夫支持我婚外戀」，她在24歲時透過交友軟體，認識現任丈夫，兩人認識半年後發展出戀人關係，交往3年後就步入婚姻，並在30歲時生下第一胎，Yoshiko有了孩子後很開心，開始計畫生第二胎，豈料丈夫卻出現性冷感的問題，導致兩人關係降到冰點。

Yoshiko提到，由於慾望得不到解放，漸漸變成婚姻問題，丈夫對此也感到非常羞愧，他們不斷尋找解決辦法，經歷長達半年的溝通後，丈夫最終允許她能在外尋找慰藉，Yoshiko在這3年以來，透過交友軟體，相繼與10名男性發展出婚外情，但先前受疫情影響，目前她固定與一名男性往來，基本上每個月見面1至2次。

妻子外出與男友約會，丈夫則在家幫忙顧小孩，有時還會開車送妻子到約會地點。(圖翻攝自/ABEMA Prime)

不僅如此，Yoshiko外出約會時，丈夫則在家照顧孩子，有時還會開車接送妻子，Yoshiko的丈夫表示，同意妻子婚外情，確實會讓他感到不安，但為了給孩子營造一個美滿家庭，他希望能繼續經營這段婚姻，「而且整件事起因也是我造成的，我無法滿足妻子的需求，所以能找到解決方法，再好不過了」。

節目來賓聽了都覺得不可思議，而日本兩性專家三松真由美，則是難以接受這種婚姻關係，困惑地詢問Yoshiko，「婚外情繼續維持下去，以後你會告訴孩子嗎？如果孩子發現了，你要怎麼應對？」、「現在你的固定男友，是不是比丈夫更有吸引力，萬一你想繼續維持這種關係，那家庭該怎麼辦？」，但並未得到回應。