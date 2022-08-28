1名男子不滿離婚訴訟時見到妻子和小王牽手過夜，怒告妻子及小王賠償200萬元，遭妻子反控人夫在色情網站從事性交易，要求人夫賠償60萬元，橋頭地院法官審理後，判妻子賠償人夫15萬元，人夫賠償妻子30萬元。

據判決書指出，1名人夫結婚多年育幼2子， 110年時因承受不住妻子常常對他冷暴力，便情緒發言要求離婚，某日他發現妻子和小王一起逛汽車百貨及寢具店，且2人還多次一起相約牽手出遊、過夜等，互動如情侶般親密，他氣得要求小王和妻子賠償200萬元。

小王表示，他並不知知道女方是已婚之人，他僅和對方牽手，並無發生性行為，並沒有破壞他人婚姻生活之美滿。

妻子辯稱，她於保險公司行銷專員，因工作關係，需前往客戶指定地點簽約，她否認與小王過夜，並無任何侵害配偶權的行為，且她和人夫在離婚前已分居，2人僅圖有婚姻之名，並反控人夫曾與其他女子發生性行為、從事性交易，要求人夫賠償60萬元。

人夫指出，他並沒有和女子從事性交易，他只是去養生會館按摩而已。

法官認為妻子和小王相約牽手出遊，且根據摩鐵監視器發現2人確實一起過夜，要求妻子賠償人夫15萬元；且經查發現人夫確實在標榜「殘廢澡」、「按摩」、「小親親」、「水中簫」性交易網站上以2300元會員價從事性交易，判人夫賠償妻子30萬元。