王宥忻今帶愛犬「喬登」出席活動。（沛思特Petstar提供）

王宥忻（左）今與沛思特董事長鄒嵩棣一同出席活動。（沛思特Petstar提供）

10億身家女星王宥忻今（1日）帶愛犬「喬登」參與創意走秀趴，她現場化身馴獸師讓喬丹表演特技「狐獴」彈跳、翻滾，透露之前喬丹6個月大時，她僅花1星期就訓練愛犬這些動作，馴獸有成的她收服老公「翁總」也很有一套，近來迷上民俗療法「刀療」的王宥忻受訪時意外透露昨晚剛拿菜刀為老公刀療「砍了1000下」，笑說：「老公喊還不錯（舒服），他還滿好控制的，很好配合」。

王宥忻從小就愛毛孩子，家裡收養過的流浪狗累積多達2、30隻，其中有1隻狗取名「老頭」，有一天放學回家發現老頭不見了，王宥忻急得連忙問家人：「我的老頭呢？」結果王宥忻爸爸跑出來說：「你的老頭在這啦！」讓王宥忻哭笑不得。説到愛犬喬丹，王宥忻表示家中養的眾多寵物中，喬丹最黏人、愛撒嬌，IQ和EQ最高，唯有搶牠的食物不給牠吃的時候才會生氣，因為家裡有養羊駝，喬丹看羊駝麥可吃紅蘿蔔，喬丹也變得愛吃紅蘿蔔。