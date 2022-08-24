警犬協助警方破案，總是給人威風凜凜的印象，但牠們沒有值勤時，其實跟普通的毛小孩一樣。日本網路近日流傳一張照片，只見一隻警犬立了大功，在眾人面前接受表揚，似乎讓牠感到緊張，緊緊地抓住警員的手不放，模樣看起來非常可愛。

日本福島縣會津若松市警察署一隻4歲德國牧羊犬警犬「若上堂一號」（クヴィレット・フォン・ワカミシンドー号），在2009年被派出去執行任務，只花3分鐘就找到失蹤小學生，超迅速破案效率讓警察局大為讚賞，並決定公開表揚警犬及培訓牠的警員。

當時員警正在朗讀感謝狀內容，提到「你做得很好，希望你繼續為社區貢獻」，當時現場全是人，「若上堂一號」似乎非常緊張，彷彿從未見過這麼多人齊聚一堂的樣子，於是用前肢緊緊抓住66歲的警察渡部七郎，好像在說「怎麼這麼多人，我好緊張啊」。

由於「若上堂一號」緊張模樣非常可愛，與警犬的帥氣形象形成違和感，因此沒隔幾年，這張照片又會被拿出來討論，不少網友表示「應該是被太多人圍觀，有點嚇到」、「居然用兩隻前肢抓住員警的手，好像小朋友一樣」、「反差萌！沒想到警犬還有這麼可愛的一面」、「警犬好像在說：握住我的手，我會緊張」。