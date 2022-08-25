不少外國人喜歡在身上刺中文字，但如果沒有搞懂背後的意思，很可能就會鬧出笑話。外國一名男子大耍浪漫，把女友的名字以中文音譯的方式當成刺青，刺在自己的脖子後方，然而華語圈的網友們看到後都差點昏倒，紛紛拍片吐槽。

根據《鏡報》報導，外國男子豪威爾斯（Adam Howells）將女友Courtney（通常譯作寇特妮）的名字音譯成中文「考特尼」，並把它刺在自己的脖子後方，兩旁還有巨大的翅膀刺青。然而這個看似浪漫的舉動，卻被不少華語圈的網友吐槽，一名澳門網友夏農（Shannon）拍片解釋，考在中文代表「考試」、特代表「特別」、尼則代表「尼姑」，讓她不解地笑著說到底為何要刺中文字。

夏農指出這場「刺青悲劇」源於豪威爾斯缺乏對中文的理解，因為中文不是語音語言（Phonetic Language），這意味著中文單詞的發音和書寫方式沒有關聯，「Courtney本身沒有正確的中文翻譯，他只是試圖用隨機的中文字『音譯』，但沒有任何意義」。

網友們看到影片後，也十分認同夏農的說法，大家紛紛留言，「所以想成為一名特殊的尼姑，是不是得經過什麼考試？」、「永遠不明白為什麼人們總是喜歡拿自己都不懂的語言來刺青」、「之前看過一個男人以為自己刺了很有智慧的刺青在身上，結果翻譯過來居然是湯麵的意思」、「看來他一定是用了Google翻譯」、「我看到一個男人身上的刺青是『黑餃子』，他說這代表毅力，我差點當場窒息」、「反正英文名字是無法直接翻譯成中文的」。