美國一名女子因罹患眼疾而失明，但她並未一蹶不振，而是繼續讀大學進修，並在這裡認識了未來的老公，對方對她十分體貼關心，還幫忙研究病情，之後更在男子的幫助下接受手術，順利恢復視力，當她第一眼看見男子時，就覺得他比自己想像中還要更帥氣。

根據《每日郵報》報導，2017年5月，美國女子索菲亞（Sophia Corah）一覺醒來後發現視力變得很模糊，起初她以為只是過敏發作，但隨著時間流逝，狀況越來越嚴重，索菲亞意識到不對勁，於是就醫檢查，確診為圓錐角膜（Keratoconus），這是一種眼部疾患，會使角膜變得愈來越薄，且在3個月後，索菲亞就被宣判失明。

不過索菲亞並未因此自暴自棄，而是選擇進入大學攻讀心理系，並在這裡認識了未來老公克里斯汀（Christian Corah），在她失明期間，克里斯汀總會給予她許多關心和問候，且一知道她的病情，就開始深入研究，發現有一種手術能幫助索菲亞恢復視力，於是積極幫忙籌措一筆高昂的手術費用。

索菲亞在2018年10接受一系列手術與治療，並在一年後完全恢復視力，當她第一次見到克里斯汀時，就心想「他比想像中還要帥氣」，同時也察覺自己對克里斯汀的感情，因為之前失明的關係，索菲亞笑說，可以肯定自己愛上的是他這個人，而不只是因為他帥氣的外表。

最終索菲亞在2020年10月勇敢向克里斯汀表白，並在2021年1月接受克里斯汀的求婚，同年6月就攜手走入婚姻生活。