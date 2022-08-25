新人開心拍婚紗照，竟從此天人永隔！大陸雲南一對新人近日到玉龍雪山風景區拍婚紗照，突然天降一道雷，不偏不倚地擊中新郎，眾人發現後趕緊抬他送醫，但經搶救後不幸身亡，不少網友表示，「喜事變喪事，新娘要怎麼接受」。

綜合陸媒報導，雲南一對新人在本月25日到麗江玉龍雪山風景區拍婚紗照，抵達藍月谷附近時，天空突然降下一道閃電，沒想到剛好擊中新郎，導致他不幸死亡，現場影片也在網路瘋傳，當時一群人抬著新郎，有些人幫忙拿傘，匆匆地將人前往就醫。

事件發生後，玉龍雪山管委會及相關部門第一時間趕赴現場，但新郎搶救後不治身亡，其他人平安無事，目前正在處理後續相關工作。一名遊客對此表示，事發於24日15時左右，藍月谷當時斷斷續續地下著雨，但打雷的次數並不多，沒想到還是發生憾事。

成都消防局提醒民眾，當發生雷雨天氣時，雖然被雷擊中機率低，但還是要小心，因為不小心被擊中肯定喪命，若人身處室外時，一定要遠離樹木、鐵塔、旗桿或金屬告示牌等，以防被雷擊中，如果正在游泳，則要趕緊上岸，若一時找不到避雷地點，應盡量蹲下並低頭，雙腳併攏、雙手抱膝，千萬不要用手撐地，避免因雷擊產生跨步電壓。