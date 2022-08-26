馬來西亞一名葉姓人妻近日與丈夫和友人一起在一家KTV慶生，當時她嘴巴正咬著一塊炸雞開心合影，沒想到事後檢視照片竟看見一隻恐怖黑手，彷彿要搶走她口中的炸雞，由於正值農曆7月，讓她不禁懷疑是「好兄弟」路過品嚐。

根據馬來西亞《中國報》報導，一名來自馬六甲的葉姓人妻透露，事件發生在一家KTV，當時她約了丈夫和友人一起慶生，包廂內擠了快30個人，期間眾人也一起合影記錄歡樂時光，沒想到她回家翻看照片時，突然看見啃著炸雞的自己，眼前竟然出現「第3隻手」，仔細觀察那隻手皮膚黝黑乾癟，明顯與自己的膚色不符。

葉女回憶當時情況說道，「我才剛拿起炸雞放到口中，朋友就說要來合照，所以我嘴巴就咬著炸雞入鏡」，她提到，一咬下炸雞時就感覺口感軟綿綿、沒味道，「吞下去的那一刻感覺很噁心，還差點吐出來，但身旁的人都沒有反應。」如今看到照片，讓她確信「應該是炸雞被好兄弟吃過了，才會那麼難吃。」

對於自己遇到人生首次的靈異事件，葉女並不覺得害怕，也認為不需要大驚小怪，「我相信它只是剛好路過想吃炸雞，沒有其他惡意，況且它們無處不在，也不會傷害人。」