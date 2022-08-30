暑假結束後，不少大學新鮮人紛紛離家到新環境報到，不過河南一間大學宿舍的內部設計卻意外引爆網友熱議。只見新生開門後，驚見房內設置了兩個蹲廁，而且絲毫沒有與其他空間隔開，瞬間傻愣在原地，直呼「這是正常的嗎？」

綜合陸媒報導，這間在網路上一夕爆紅的大學位在河南，有大一新生開學後前往宿舍報到，進房後乍看之下，內部設計確實與一般學生宿舍無異，但是往裡面一看，卻發現房間最角落竟然設置了兩個蹲廁，而且還並排放在同一處空間。

更離譜的是，如此陽春的蹲廁竟然沒有隔板或是隔間設計，直接就設置在床鋪後方，超奇葩設計讓大一新生搬入後震驚到說不出話，直呼「這是正常的嗎？」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言吐槽「太隨便了」、「不裝門就算了，還雙坑」、「靠近馬桶的那個床位要怎麼睡」、「有比沒有好的概念嗎？」、「太噁了，感覺很不衛生」。對此，校方回應蹲廁的設計是為了讓學生在房間內應急使用，僅限於小便，若要大號的話還是建議到外面的公廁解決。