海邊經常能發現海菜或貝類，不少人會撿回家做菜吃，但小心吃到有毒物質。紐西蘭一名婦女在海邊挖了一些蛤蜊回家吃，豈料過了半小時後，她就出現嘴唇發麻及暈眩等狀況，之後嚴重到全身癱瘓，經過檢查後，才得知是「麻痺性貝毒」導致。

根據外媒報導，來自紐西蘭的泰雅（Kim Taia）近日分享自身經歷，2014年她到小懷西沙灘（Little Waihi）遊玩，發現海灘上有許多「三角斧蛤」（pipi），便撿回家做菜吃，豈料半個小時後，她就感覺嘴唇發麻，泰雅回憶說「麻痺速度非常快，影響到我整張臉，我感到頭暈目眩，嚴重到看不清楚，就像被注射了麻醉劑」。

泰雅的兒子發現後，趕緊報警求助，泰雅抵達醫院做檢查後，並未發現異狀，泰雅的狀況稍有緩解就回家觀察，豈料隔天早上病情加重，她全身麻痺、動彈不得，才又被緊急送往醫院，泰雅提到，「我待在那裡好幾個小時，身體越來越虛弱，呼吸跟著變慢，甚至是難以呼氣，當時覺得自己要死了，而且醫師根本查不出病因」。

直到談及泰雅前晚吃過三角斧蛤，之後就未再進食後，醫師才恍然大悟，進行檢查發現，泰雅的體內含有「麻痺性貝毒」（Paralytic shellfish poison），經過治療後逐漸康復，呼吸也開始穩定，泰雅表示，「我在醫院住了4天，那是一個精疲力竭的過程，在短短 12 小時內，我從健康狀態轉變為癱瘓的患者」。

根據《農業知識入口網》指出，麻痺性貝毒在1957年從阿拉斯加巨型奶油蚌中被發現，之後才陸續從藻類跟有毒貝類中分離出結構類似的毒素，最主要的是蛤蚌毒素，部分螃蟹或貝類等海洋生物，若濾食有毒藻類或細菌，會使毒素累積在體內，再經由食物鏈進入到人體，就會引起呼吸及循環系統的麻痺性中毒現象。