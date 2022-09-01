說真的，有人喜歡旅行嗎？

無論是去異國他鄉度假還是每天通勤上班，實際上，沒有人喜歡旅行的交通過程。說喜歡旅行的人可能代表他們喜歡「抵達」目的地。那是因為目的地充滿無窮樂趣，例如可以看到新事物、認識新朋友、或是早點上班，好早點下班回家閱讀物理書籍。

旅行的實際交通部分通常令人難熬：準備出發、趕著上路、等待班次、再次趕路。無論誰說「旅行不是目的，而是過程」，顯然他們不必每天塞在通勤途中，也從未卡在橫越太平洋航班的中間座位上。

如果有更好的旅行交通方式，可以跳過中途點，直接出現在目的地，這樣不是很好嗎？

一百多年來，瞬間傳送一直是科幻小說中的常見話題。誰沒有幻想過閉上眼睛或跳進機器，接著發現自己突然出現在嚮往的地方呢？想想你會省下多少時間！你的假期可以從現在起跳，而不必等到飛行十四小時之後才開始。我們也可以更輕易的到達其他行星。想像一下，我們不必花費數十年的交通，就能將人送到最近的宜居行星（比鄰星b，四光年外）殖民。

但是瞬間傳送可能嗎？如果有可能，為什麼科學家花了這麼長的時間仍然不能使它實現？究竟是還需要數百年的時間來開發，或是可以期待它很快就成為手機應用程式呢？將光砲設定為擊昏狀態吧！因為我們即將下達指令「把我傳送上去！」，接著開始介紹瞬間傳送的物理原理。

瞬間傳送選項

如果你夢想的瞬間傳送是，某一時刻在這裡，然後下一時刻到達完全不同的地方。很遺憾，我們現在就可以告訴你，這絕不可能。因為物理學對任何瞬間發生的事情都有非常嚴格的規範。任何事情發生（結果）都必須有原因，從原因到結果需要傳輸資訊。想一想：為了讓兩件事彼此有因果關係（就像你在這裡消失然後又在別處出現），它們必須以某種方式溝通。而在這個宇宙中，包括資訊傳遞在內的任何事物，都是有速度限制的。

資訊必須像其他東西一樣在空間中傳播，而在這個宇宙中，東西能夠傳播的最快速度是「光速」。說真的，光速應該要稱為「資訊的速度」或「宇宙的極限速度」。這個概念融入了相對論和因果關係，是物理學的核心。

即使是重力，也不能比光速還快。地球感受到的重力不是來自太陽當下的位置，而是八分鐘前的位置。這就是資訊穿梭一億五千萬公里所需的時間。如果太陽消失了（瞬間傳送自己到度假區），地球將繼續在正常軌道上運行八分鐘，然後才意識到太陽已經不見了。

因此，你從一個地方消失並立刻在另一個地方重新出現的想法，可以說幾乎是做白日夢。兩地之間必須發生某些事情，並且那些事情不能移動得比光速快。

幸運的是，當談到「瞬間傳送」的定義時，我們大多數人並不是那麼固執，可以接受「幾乎瞬間」或「眨眼之間」，甚至「以物理定律允許的速度」來滿足我們對瞬間傳送的需求。如果是這樣的話，那麼有兩種方法可以實現傳送機：

一、傳送機能以光速將你傳送到目的地。

二、傳送機能以某種方式縮短你所在位置和目的地之間的距離。

選項二可以稱為「通道」類型的遠程傳送。在電影中，這是一種打開通道的傳送，通常是透過蟲洞或某種超維度子空間，你可以經由它抵達其他地方。蟲洞是連接空間中遙遠兩點的理論隧道，而且物理學家已經明確提出，在我們熟悉的三個維度之外，還存在多個空間維度。

可悲的是，這兩個概念仍然處在理論階段。我們實際上沒有觀察到蟲洞，也不知道如何打開蟲洞或控制它通往何處。額外的維度並不是指你真正可以進入的地方。它們僅代表你身上粒子可能擺動的額外方式。

選項一其實更有趣。事實證明，我們可能在不久的未來就可以實現這件事。

(本文摘自《宇宙大哉問：20個困惑人類的問題與解答》/天下文化)

【內容簡介】賞心悅目、幽默逗趣，敘述嚴謹卻又充滿智慧。

如此微妙的平衡只有豪爾赫和丹尼爾能達到。——羅維理 Carlo Rovelli ︱《七堂簡單物理課》作者

進入黑洞、暫停時間、揭開多重宇宙之謎

讓人耳目一新的宇宙學入門書

人類最大的共通點就是會問問題、渴望知道答案。

在看過科幻電影、小說之後，你是否曾跟朋友討論：

．時間能暫停嗎？

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現在，這些問題有解答了！

漫畫科學家豪爾赫．陳和粒子物理學家丹尼爾．懷森擅長以風趣易懂的風格回答大眾提問。

他們在本書中將帶領我們一起探險，從科學的角度出發，一步步揭開宇宙奧祕。

準備好一同踏上旅程了嗎？記得坐穩並敞開心靈，你會發現宇宙跟想像中不一樣，必須用全新的角度來觀察！

【作者簡介】豪爾赫．陳（Jorge Cham）

巴拿馬華裔，喬治亞理工學院學士，史丹福大學機械工程學博士。跟《如果這樣，會怎樣？》的作者門羅一樣，是漫畫家兼機器人科學家，而線上連載的《PhD漫畫》廣受歡迎。

丹尼爾．懷森（Daniel Whiteson）

加州大學爾灣分校教授、美國物理學會會士，專門研究粒子物理，參與CERN大強子對撞機實驗。擅長用深入淺出的方式，介紹尖端的物理概念，例如《這世界難捉摸》。

【譯者簡介】徐士傑

實驗粒子物理學家，美國華盛頓大學助理教授，與作者丹尼爾．懷森是好友，很久以前就常常一起討論物理議題。

葉尚倫

畢業於陽明大學醫學系，曾擔任台北榮總胸腔部住院醫師以及總醫師，並且通過內科專科醫師考試。2008年隨徐士傑旅居瑞士以及美國，目前定居西雅圖，任職於西雅圖華文學校六年級教師以及公立學校之數學家教。