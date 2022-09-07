【愛傳媒Jack Dai專欄】每次面試，我很喜歡問面試者「下班後在做什麼？」尤其是專業術科類的職務，邏輯如下。

假設人的聰明才智落差不大、且無特殊的家世背景，在一天只有24小時的絕對條件下，經驗狹隘、邏輯古板的我認為，工作之後要比同年齡的人工作能力更強，只有兩條路徑：

路徑一：勝任工作＋主動承擔更多責任＋投入更多的時間（加班是結果）

路徑二：勝任工作＋業餘時間持續性投入一個與工作專業有直接或間接相關的興趣愛好（長期累積是關鍵）

下午面試了一個屬於第二類的年輕人，主業是設計，業餘愛好是繪畫，換句話說，他白天在做設計、回家也在畫畫。

他說，我計畫明年把這些年的作品拿出來辦一個畫展。這讓我想起一些一線設計師朋友。

以筆為生的他，生活中也放不下筆，合理預期，隨著時間流逝，他與那些工作上沒有投入時間、或生活中無法持續累積者的同專業同齡人，在累積的作品量上差距會越來越大……

量變產生質變，時間拉長時，能力上也會出現巨大的差異。當聰明才智落差不大、沒有特殊的家世背景、且一天都只有24小時，在我有限的經驗人生經驗裡，「量」是根本中的根本。

所以，如果想要在哪個領域深耕或脫穎而出，永遠別忘了「量」：無量，無質。如果做不到，除非你是天才，要不誠心勸你別抱不切實際的幻想。這世界很公平的。

題外話，看過Stephan Curry的採訪，就算已經準成這樣，他每天還是要投進300個三分球才休息，多年不變。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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