大陸河南汝州市中央公園先前傳出水怪出沒，抽乾湖水發現是「生態殺手」鱷雀鱔，外來物種入侵問題再次受關注，近日廣東廣州一名74歲釣客表示，他15年前釣到一條鱷雀鱔，不敢隨意放生便養在家中，一養就是15年，近日才被相關單位接收。

根據《新浪新聞》報導，74歲李姓老翁是釣魚愛好者，15年前在珠江釣到一條「鴨嘴怪魚」，由於從未看過這種魚，好奇地詢問當地漁業養殖部門，才知道此為世界十大凶猛淡水魚之一的「鱷雀鱔」，若放生恐會造成生態危害，危及當地生物的生存空間，李姓老翁得知後，將鱷雀鱔帶回家，養在水族缸裡。

李姓老翁回憶說，當初釣到鱷雀鱔時，牠的體長僅36公分、嘴長6公分，如今過了15年，牠長到70公分左右，由於體型不斷變大，李翁還更換過3次水缸，但鱷雀鱔生性兇猛且長壽，再加上體型較大，李翁現在養起來有些力不從心，最終向相關單位求助，這條鱷雀鱔才被接收，養在珠江水產研究所外來水生生物風險評估中心。

大陸漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任周卓誠表示，鱷雀鱔屬於大型獵食性魚類，身體強健又兇猛，幾乎沒有天敵，就算在原產地，也只有鱷魚或更大魚類會捕食牠們，鱷雀鱔到其他地區會造成生態影響，「而且牠的肉不好吃，卵又有毒，在原產地，因為牠的獵食性特點，釣牠主要是為了好玩」。