紐西蘭9歲男童近日在住家附近玩耍時，找到一隻長達1公尺、又粗又肥的巨無霸蚯蚓，讓他驚喜不已，興奮地想要把蚯蚓裝進塑膠袋裡帶回家，不過遭到父親無情拒絕，隔天當他再回到原地尋找時，這條蚯蚓早已不見蹤影。

綜合外媒報導，來自紐西蘭基督城的9歲男童多米根（Barnaby Domigan），近日在家附近的小溪流邊發現一條長達1公尺的巨無霸蚯蚓，牠又粗又肥，看起來還有點黏黏的，多米根不敢直接用手觸摸，於是拿旁邊的木棍把牠勾起來，「牠很大，很神奇，還有點噁心。」

多米根對於自己的發現又驚又喜，「這是一個驚人的發現，我簡直不敢相信自己的眼睛」，雖然多少有些害怕，但還是興奮地想要把蚯蚓裝進塑膠袋內帶走，卻遭到父親無情拒絕，他事後受訪時表示，大人可能不希望這種東西出現在屋子裡，「如果我是大人，我一定會答應的」，多米根甚至還幫這條蚯蚓取名叫作「Dead Fred」。

多米根的母親則透露，當時這條蚯蚓漂浮在水面上，可能已經死了，不知道是不是因此泡了水而顯得有些浮腫；隔天她和多米根再去找Dead Fred的時候，牠早就不見蹤影，猜測可能是隨著水流漂走了。