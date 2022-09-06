泰國一名9歲男童日前與親戚吃飯，當時他姍姍來遲，無奈只能吃到幾顆鳳螺果腹，沒想到他意外咬到硬物，嚇得趕緊吐出來，竟是一顆價值不菲的「稀世龍珠」，現場親戚全看傻眼，事後他們也打算將龍珠賣掉，在網路上引發討論。

根據泰媒《Sanook》報導，44歲伊塔娃（Inthawa Chanthajorn）近日到親戚家作客，事先在市場花600多元泰銖買鳳螺，帶到親戚家一起享用，當時親友還準備了許多肉類，眾人一邊烤肉及鳳螺，一邊聚餐聊天，伊塔娃的9歲外甥農恩（Nong Alu）比較晚來用餐，因此當他入席時，發現烤肉幾乎被吃光。

伊塔娃提到，由於眾人比較喜歡吃烤肉，因此餐桌上只剩鳳螺，農恩別無選擇，當他吃到最後一顆鳳螺時，發現嘴裡有硬物，趕緊吐出來查看，親友一看全看傻，驚覺此為稀世的「美樂珠」（Melo pearl），由於美樂珠出自海螺體內，無法人工養殖，因此被認為很珍貴，古時多為越南皇室的珍藏品，又被稱為「稀世龍珠」。

農恩咬到的美樂珠呈現米白色，由於他咬得太用力，導致美樂珠被分成兩半，目前農恩的家人打算出售這顆稀世龍珠，認為是過世的阿嬤在保佑他們，才能獲得如此稀有的珍寶，不過有網友表示，這顆美樂珠並非稀有的橘紅、橘黃色，因此價值並不高，而且已被咬成兩半，能賣出高價的機會不大。

據了解，美樂珠一直是東西方收藏家探尋的珍品，擁有陶瓷般的晶亮光澤，顏色呈橘黃、橘紅、淺黃或米黃色，其中以接近成熟木瓜的橙色最為珍貴，2003年6月在香港寶漢拍賣會上，一顆20公克的美樂珠標出高價，以270萬美元（約8200萬元新台幣）價格拍出，當時創下單顆珍珠賣出價格的世界紀錄。