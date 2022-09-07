人們總說女人有很強的第六感。挪威一名女子發現男友和朋友旅遊回來後，在床上的表現變得持久，覺得有點可疑，沒想到真的抓到對方偷吃，讓她直呼噁心，然而2人經過溝通後，女子竟不顧眾人反對，決定原諒對方、給予第二次機會，讓大家都很傻眼。

I busted my boyfriend for cheating — when he lasted too long in bed https://t.co/JNGYwVrfPE pic.twitter.com/CZPqrRGhXR — New York Post (@nypost) September 2, 2022

根據《紐約郵報》報導，挪威22歲女子佩妮爾（Pernille Torhov）和男友已經交往4個月，日前對方和朋友出去旅遊，回來當天2人就開始親熱，不過佩妮爾發現男友在床上的時間比之前更持久，讓她有些起疑，但因為實在太愛對方，而決定無視一切反常的現象，甚至說服是自己想太多了。

然而佩妮爾的第六感並沒有錯，一個禮拜後男友就主動向她坦承，「我感覺很糟糕，對自己很失望，因為我有些事情沒有告訴你」，他說朋友另外邀約了2名女子一起出遊，起初他強調自己已有女友，對她們也沒有任何興趣，但當晚他和其中一名女子睡在同一個房間內，事情自然而然就發生了，同時也懊悔地表示「無論如何這都不是藉口，我覺得實在太愚蠢了，我真的不想變成這樣的人。」

佩妮爾聽到男友承認一切時，感到相當震驚與難過，甚至覺得男友一回來就和自己發生關係非常噁心，由於她在上一段感情受到很大的傷害，所以一直逼自己盡快與對方切斷關係，但她實在太愛男友，根本無法放下；經過長時間溝通後，佩妮爾竟不顧朋友反對，決定原諒男友，「我決定給他第二次機會，結果證明他是一個非常可愛和善良的男孩。」