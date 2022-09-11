一名林姓男子和老婆結婚半年多，就在公司偷吃女同事大搞婚外情，鈽彈經常進出摩鐵大戰，更誇張的是，在公司內性致來了，就相揪到地下室樓梯間「解悶」，正宮事後察覺到到雙方鹹濕簡訊「硬到雞雞有點酸」、「每次都在梯間攪和那麼久」崩潰提告，但女方聲稱不知道林男已婚，檢方原本她不起訴，但法官察覺，因女方曾提到雙方「偷情」，改判其侵害配偶權，要賠60萬元。

根據判決書，正宮在2017年8月在台懷孕生下孩子後，林男就帶著她到美國登記結婚，並在臉書和IG發出婚戒照片，也發送彌月蛋糕給親友和同事，直到2018年2月才在台灣登記結婚。未料正宮竟在半年後，意外見到丈夫和女同事小美兩人間的鹹濕的對話內容，氣得對小美提告，並求償80萬元。

林男出庭時坦承，和小美在公司樓梯間發生性交行為3次，在汽車旅館嘿咻5次，公司的人也知道他有小孩，且在小孩滿1歲前約大家就知道我結婚，直到登記後1個月左右，小美才知道我有婚姻狀態。

但小美反駁，根本不知道林男已婚，因為他用沒有登記的身分證騙取她的信任，指說自己有女友並育有一子，但想跟女友分手、和她交往，所以她才開始和林男發展關係，雙方交往4個月才發現林男已婚，此後就分手未再聯繫。

但法官勘驗雙方來往簡訊，發現林男傳給小美包括「我洗乾淨樓等妳享用」、「覺得妳屁股今天特別美」、「你今天特別地興奮」、「妳這個小褲褲是我一直期待的」、「覺得硬到雞雞有點酸」。

小美則回，「這麼誇張，硬了多久」、「我每次都覺得，我們每次都在梯間攪和那麼久，為什麼不一開始就去好好地做，你說」、「我有這麼好敷衍這麼廉價，想做的時候去B3做做，做完就回家，感覺很差」、「你說你除了想要的時候速速帶我去梯間解決外還做了什麼？我活該這麼作賤自己」、「就不喜歡你到晚上跟假日都不是我的，我偷偷吃醋在心裡」、小美並傳送僅穿著內衣褲照片予林男。

法官認為，兩人對話內容，兩人除互訴愛意及相思外，尚傳送「親」、「抱」、「在梯間做」、「我在你床上」、「懷孕」、「再來3次」、「愛愛一整天」等具有性意涵言語，小美並傳送僅著內衣褲照片予林男，已逾越一般普通男女正常之社交行為，且兩人交往期間尚擔心事務所內其他同事發現，被告多次抱怨無法正常約會交往，表達吃醋生氣情緒，甚且使用「偷情」字語，可知小美應已知悉男方為有配偶之人。

法官審理後認為，女方明知男方已結婚，仍傳送親密訊息內容，且發生性交行為8次，已逾越一般朋友間情誼，侵害正宮夫妻間共同生活之美滿與幸福，判賠80萬元。