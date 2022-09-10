大陸遼寧綏中縣法院近日在網站上貼出拍賣2枚「月餅」的資訊，起標價高達5426元人民幣（約新台幣2.4萬元），由猛獁象牙刻成，但此消息曝光後，引發外界質疑合法性，有律師表示，發掘已滅絕的猛獁象牙及買賣相關製品是合法的。

根據《齊魯晚報》報導，遼寧綏中縣法院在8月23日於人民法院訴訟資產網，公告猛獁月餅的拍賣資訊，起標價為5426元人民幣（約新台幣2.4萬元），和猛獁月餅一起發布的拍賣標的物多達50件，包括手鐲、保健枕頭、茶葉、吊墜、瓷器等。

拍賣介紹指出，2枚猛獁月餅屬於古玩字畫類拍賣品，材質為猛獁象牙，重量95克左右，直徑為5.5公分、厚度為1.4公分，一枚月餅刻有「花好月圓」，另枚則刻「吉祥如意」字樣，刻字面還布滿花紋，另一面是平滑面，截至拍賣結束，有33人報名，2009次觀看次數，最高出價記錄為8946元人民幣（約新台幣3.9萬元）。

拍賣訊息曝光後，不少網友質疑「象牙製品可以拍賣嗎？」，拍賣網站客服表示，該商品由猛獁象牙雕刻，數量不多，而拍賣普通象牙確實違法，但猛獁是已是滅絕動物，從凍土層裡挖掘出來的，可以合法交易，另外也有律師證實，發掘已滅絕的猛獁象牙及買賣猛獁象牙製品是合法行為。