安安是一隻年紀很大的黑色土狗，因為患有肝腫瘤，臉的皮膚剝落得很厲害，嚴重到媽媽都不忍直視。安安常流眼淚，姐姐以為是肝病導致疼痛所致，所以也變得不敢摸牠，但溝通時發現，安安哭是因為看到大家難過：「你們看我的眼神那麼悲傷，又經常吵架，是不是不要我了。」

原來吵架是因為，安安病了一年，家裡已經有人主張「不要讓牠受苦，讓牠安樂吧」，但姐姐覺得要尊重牠的生命自主權，陪牠到最後。我轉介給安妮小姐做重症溝通時，安安說牠的遺願就是「多摸摸我好嗎？像以前一樣，不要怕我不舒服就小心翼翼」，姐姐也要安妮小姐轉達「一定要我們都在你身邊時，你才可以離開哦。」

安安離開後，我接手做了離世溝通，「那幾天，你們敢大膽摸我了，我還讓姐姐抱完我才離開，我們都沒有遺憾了。」安安那天的確是等到媽媽倒完垃圾進門才走的。安安說「離開，對你們或對我都比較輕鬆」、「姐姐，我可以得到一個顧家勳章嗎？」、「我也有等你們都回來才走，那再加一個乖寶寶守信用勳章好不好？」，姐姐也回覆「好，我親手做給你」。

安安在去年出現癡呆症狀時，姐姐就曾經找過寵物溝通師，那時牠要姐姐找一隻接班狗，姐姐於是領養了一隻西施，但安安對牠沒有任何互動，只會一直去撞或從西施身上跨過去，常常因此壓在一起，但西施都沒發脾氣，老守在安安旁邊，安安走後，西施開始耍自閉。

溝通時安安說，「牠搞錯了啦，牠一直以為來這個家是要來照顧我的，所以我死掉了，牠覺得自己沒有把事情做好，就耍自閉啊」、「我有重新跟牠說一遍，牠的任務是要來照顧好媽媽跟姐姐的，希望牠有聽懂」。

安安又說，「看到你們都好難過，連我的接班狗都在難過，我只好低下臉來拜託柴柴，要牠盡可能讓你們開心」、「柴柴說牠不知道怎麼做，我就跟牠說，多聞聞我的味道，你就會了」。柴柴是弟弟的狗狗，白白的毛色很漂亮，曾經笑過安安「黑嚕嚕」，讓安安很不喜歡，但為了求柴柴幫忙，安安只好放下身段。

難怪柴柴在安安走後，老是跑到安安的窩聞來聞去，並反常地開始出現一些安安生前才會做的事，包括跟姐姐撒嬌，原來是安安的靈魂有交代。安安在生命最後3個月，都沒有辦法走動，離世溝通時問牠，如果再來投胎，希望以什麼型態跟家人相遇，安安說「我還沒有想好，但希望是腿很有力的那種。」牠思索了一下「兔子嗎？姐姐會喜歡兔子嗎？還是馬？」、「唉呀，這可不是我能決定的。」

我提醒牠，你變成馬的話，姐姐可能沒辦法養你，安安則說「可是我已經體驗過好久好久當狗狗了，其他後腿很有力的還有什麼呢？蚱蜢嗎？」姐姐投降了，說「蚱蜢，我也沒辦法養啊」，安安接著說「緣分還沒有用完的才會遇到啦，用完了，就沒囉」，看來是要姐姐順緣隨緣啊。