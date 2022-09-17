古代封建社會，帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，同樣也必須小心政權遭到篡奪，南北朝時代有一位武將因為看不慣皇帝的荒唐行徑，憤而帶著3千精銳包圍皇宮，但皇帝只說了3個字，就嚇走了3千士兵。

根據陸網報導，北齊後主高緯為了上位不擇手段，甚至做了不少心狠手辣的事情，就連自己的親兄弟也不放過，通通慘死在他手中，唯獨留下當時只有十幾歲的弟弟高儼。高儼身居司徒、尚書令、大將軍、大司馬等要職，因為看不慣哥哥高緯荒廢朝政，認為再這樣下去，北齊遲早會斷送在高緯手上，於是決定發動兵變，想盡一切辦法逼哥哥退位。

公元571年，高儼帶領3千精銳將皇宮團團包圍，一時之間，高緯毫無辦法，也被眼前造反的陣容給嚇傻了，直到身邊的大臣出面獻策，高緯才鬆了一口氣。大臣對高緯說道，高儼此舉是在造反，名不正言不順，需要的是快攻，否則必然夜長夢多，「而我們只要再守城幾日，挫斷他們剛起兵的鋒芒，之後只要陛下一出現，士兵們知道自己在造反，自然心中就有疑慮，而後不戰而退了」。

高緯聽了大臣的話後便照做，幾天之後，高儼率領的3千精銳，果然士氣大不如前，這時高緯站到了城牆上，對著眾人高聲喊道「大家來！」這裡的「大家」指的是高緯自己這個皇帝，「大家來」的意思則是，「真正的皇帝出來了！」意指由高儼率領的3千精銳是在造反，加上當時儒家的君臣思想深值人心，士兵們聽到後立即龜縮，瞬間鳥獸散。

就這樣，高緯破解了圍城之急，至於高儼則被關進大牢，最終慘遭滅口。但這次的行動，並沒有讓高緯得到一絲教訓，反而變本加厲，最終讓國家走向滅亡。