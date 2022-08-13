西方軍情分析師幾週以來都預測烏克蘭很快會發起收復南部戰略港市赫松（Kherson）及周邊土地的攻勢，然而「華盛頓郵報」從烏南前線發現，幾無跡象顯示有反攻在醞釀。

華郵指出，在一條距離俄軍不到1英里的戰壕，烏軍士兵仍蹲低躲避兇猛砲擊，幾無能力推進。

烏軍第63機械化旅一名45歲的士兵談到過去一週遭猛烈砲擊時說：「（砲彈）一下落在我們左側、一下在右側，不然就是從頭上飛過。」他還說晚間時俄軍會來偵察白天砲擊後的情況，當下又更形緊張。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訂下年底前擊敗俄軍的時程，但時間正逐漸流失，當前實情是更有可能會成為漫長、磨人的僵局；逃出赫松地區的居民描述俄軍持續增援，官員則眼巴巴看著俄軍動態。

烏南城市克利福洛（Kryvyi Rih）軍政首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）7日在巡視完前線後說：「他們（俄軍）已紮根。我們知道他們正試圖鞏固陣地，已在整個戰線大量增加火砲。」

華郵指出，由於缺乏反攻基本所需的火砲與裝甲車輛，烏軍把任務重點擺在遠離前線的敵後破壞，像是日前於克里米亞一處俄軍機場製造爆炸。

烏軍近幾個月在南部的進展大致處於停滯，部隊處在易受俄軍砲擊的開闊地，這段期間頂多是奪回一些村莊。

前線烏軍沿著燒焦麥田活動的道路滿是之前被俄軍打出的坑洞；俄軍靠無人機導引、選定目標加以攻擊。

烏克蘭軍方對反攻時程守口如瓶，僅說還需西方提供更多武器才能發動；一名國安官員坦承，烏軍在當前俄烏戰事整條1200英里的戰線上都缺乏發動大規模攻勢的能力。

不願具名的烏克蘭軍情顧問說：「老實講，到目前烏克蘭都沒有足夠數量的武器系統展開反攻。雖仍有可能取得戰果，但這也是出於聰明的策略而非對等的軍力。對方軍力遠在我們之上。」

烏克蘭陸軍少將指揮官馬欽柯（Dmytro Marchenko）本週受訪時表示，西方「少批量」的軍援讓反攻極為困難；有些人甚至暗示，烏南發起反攻的宣傳可能只是信息戰的一環，用意是讓俄軍從烏東轉移一些火力。

然而俄軍已然在增援烏南。烏克蘭國防部顧問薩克（Yuriy Sak）表示，光過去一週就有約3000名俄軍抵達赫松地區，讓第聶伯河（Dnieper River）西岸的俄軍人數增至1萬5000人。

研究和調查俄羅斯團體「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）駐基輔的分析師米海洛夫（Kirill Mikhailov）發現，增援烏南的俄軍大多為精銳空降部隊，是不同於其他在前線已撐好幾個月俄軍單位的活水。

米海洛夫表示，能供基輔當局發起反攻的時間已不多，因為10月底前又要進入冬季的泥濘，這會讓軍事行動困難重重。