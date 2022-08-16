聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）15日表示，聯國擁有後勤和安全能力，可以支持國際原子能總署（IAEA）調查員訪問烏克蘭扎波羅熱核電廠，但俄國外交部防擴散和軍備控制司副司長維什涅韋茨基（Igor Vishnevetsky）指稱從烏克蘭首都（基輔）出發來執行任何任務都過於危險。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於8月2日「禁止核子擴散條約」（NPT））會議上開幕致詞。（美聯社）

據路透社16日報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於11日呼籲停止扎波羅熱核電場周圍的軍事活動，因莫斯科和基輔相互指責對方炮擊該地區。聯合國和俄羅斯表示，古特雷斯與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）於本週一就扎波羅熱的安全行動條件進行了交談。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）週一時則表示：「聯合國秘書處無權阻止或取消任何原子能總署（IAEA）的活動」，經與國際原子能總署密切接觸，聯國秘書處評估認為，他們在烏克蘭具備後勤和安全能力，能夠支援該署從基輔向扎波羅熱核電站執行任務。但他表示，俄羅斯和烏克蘭雙方都必須同意這次訪問。

Russia's Shoigu, U.N's Guterres discuss safe functioning of Zaporizhzhia nuclear plant https://t.co/yv9jUmvGo6 pic.twitter.com/i0aQS3lGTr — Reuters (@Reuters) August 15, 2022

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，他準備領導一個特派團，並呼籲俄羅斯和烏克蘭進行合作。不過《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）援引俄外交部副司長維什涅韋茨基的話：「想像一下從基輔出發意味著什麼 - 這意味著他們將通過前線到達核電站，」他接著說：「風險很巨大，因為烏克蘭軍的組成，龍蛇混雜」，這主張是因為俄國將其在烏克蘭的行動描述為「特別軍事行動」，並指責基輔的軍隊，及其大部分的政治結構受制於民族主義者和「納粹分子」。

塔斯新聞社也援引維什涅韋茨基的話說，國際原子能總署的任務，都不包含基輔方的要求，也就是對該發電廠實施「去軍事化」的授權問題，因此該署只能「履行國際原子能總署的保證」。