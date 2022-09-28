巴西東部巴伊亞州一戶人家近日在家慶生，派對上7名女子圍在一起開心跳舞，沒想跳到一半，地面突然塌陷，出現3公尺深的天坑，7人瞬間消失在鏡頭前，全都摔進洞裡，其他人發現後趕緊過來幫忙，所幸她們都無大礙，驚險畫面在網路上瘋傳。

據當地媒體報導，38歲卡瓦略（Gabriela Carvalho）24日為了幫朋友慶生，到位於阿拉戈伊尼亞斯（Alagoinhas）的祖母家舉辦派對，當時她與另外6名女性友人開心跳舞，沒想到地面突然塌陷，導致她們全都跌入約3公尺深的坑洞中。

卡瓦略回憶說，當時跳舞時就有發現地面在震動，但她們並未多想，繼續開心跳舞，豈料沒多久地面就裂開，等到她們反應過來時已來不及，所幸她們傷勢不嚴重，僅輕微割傷和瘀傷，而卡瓦略的15歲女兒蘿拉（Laura Oliveira）當時正在拍攝她們狂歡的模樣，也意外拍到地面塌陷的過程，在網路上引發討論。

卡瓦略心有餘悸的說，「當時真的很恐怖，我以為我們上不去了，而且掉到洞裡後，我還以為自己到了另一個世界」，而坑洞其實是汙水池，她們踩破覆蓋在池上的水泥地，不過眾人都不知道祖母家的汙水池位置，竟不偏不倚踩在上面，也讓她們覺得很驚訝，目前已請人來維修，希望在下個月的派對前修好，並加強安全措施。