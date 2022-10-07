第一章

哥倫布與航海探險

一四九三年三月四日

一陣狂風猶如刀刃，劃過一艘小船的索具。東南偏南的風鼓滿船的三角帆，推動著破舊船體，使其乘風破浪，穿越波濤洶湧的東大西洋。三月初並非出海的好時節，尤其此時正值冬季末尾。眾水手心知肚明，往年冬季都不如今年這般嚴酷危險。伊比利亞半島（Iberian Peninsula）周圍的大海，巨浪滔天，一艘又一艘的帆船在此遭逢劫難，不幸葬身海底。幸運的是，妮娜號（Niña） 與嘶吼狂風搏鬥數週之後，終於抵達了家門口。

熙熙攘攘的港口就在前方，近在咫尺。船長面容疲憊，眼睛凹陷，站在船尾甲板上，看著逐漸逼近的市容。他年約四十歲，數十載遠征異域，南抵西非熾熱的赤道海岸，北達冰島與北大西洋冰封寒境，身處浩瀚汪洋，無時無日不暴露於灼熱驕陽與鹽霧之中。他飽經風霜，臉上佈滿皺紋，猶如皮革褶紋。這位船長名稱為何，完全取決於他當時身處何地：在家鄉熱那亞（Genoa），他名叫Cristoforo Colombo或Christoffa Corombo；到了西班牙或葡萄牙，人們稱他Cristóbal Colón。當年博儒之士皆喜愛拉丁語，這位船長的拉丁文名字則是Christophorus Columbus。

自從哥倫布帶領三艘帆船從西班牙安達魯西亞（Andalusia）海岸的帕洛斯（Palos）小港出發以來，已經過了七個月。歲月漫長，期間充滿挑戰，過程驚險萬分。他們先沿著非洲海岸向南航行到加那利群島（Canary Islands），途經哥倫布非常熟悉的海域。他先前至少去過一次南方，熟知當地的風向與洋流。隨著西班牙和葡萄牙船隻從加那利群島和西非大河帶回珍貴的貨物（和奴隸），愈來愈多人便驅船行駛於這些海上航線。

哥倫布熟稔海洋，習得不少實用的航海技能，故能獲得啟發而有所突破，心想若要往西橫渡大西洋，必須藉助西風。哥倫布深信，只要憑藉風勢，便能迅速抵達亞洲，尋寶致富，而在加那利群島附近，西風長年不斷。

這種航海構想證據薄弱，但哥倫布與一幫水手卻憑藉著它，一舉突破歐洲航海知識的極限，向西航行到未知之境。六週之後，亦即一四九二年十月十二日，他們看見了陸地。

他們在加勒比海的巴哈馬群島（Bahamas）或特克斯群島（Turks）和開科斯群島（Caicos）的某處登陸。在後續的三個月裡，哥倫布沿著這個新世界的海岸航行，標記了古巴和伊斯帕紐拉島（Hispaniola，又名海地島﹝Haiti﹞，意為「群山之地」）的海岸線，然後向東，橫渡大西洋後返家。哥倫布確信自己抵達了亞洲海岸。

他當然錯得離譜，但那次航行卻改變了歷史進程。不到數十年，舊世界的疾病將肆虐新世界百姓。西班牙征服者（conquistador）將推翻印加與墨西哥帝國 。美洲財寶將源源不斷流入西班牙國王的金庫，讓國庫充盈，使帝國遂行征服四大洲的宏圖霸業。

當妮娜號蹣跚駛進里斯本（Lisbon）外的雷斯特洛（Restelo）港口時，上述的一切仍在未定之天。一個月之前，哥倫布的船隊在北大西洋的亞速群島（Azores）附近遭遇一場暴風雨，妮娜號便與另一艘倖存的平塔號（Pinta）分開。根據哥倫布的日記，還有一場可怕的風暴，狂暴至極，浪濤千丈，「幾乎把船掀至半空」，妮娜號不得不駛入這個港口避難。此處恰好是塔古斯河（Tagus）的河口，乃是通往葡萄牙里斯本的門戶，而非屬於西班牙伊莎貝拉女王與斐迪南國王（Ferdinand）的某座城市。話雖如此，與西班牙的塞維爾（Seville）或巴塞隆納（Barcelona）相比，葡萄牙港口更是位於歐洲的中心，而當時歐洲各國正積極向外擴張。

回顧當年，歐洲列強不斷擴充版圖，里斯本身先士卒，戮力開拓疆域，而無論哥倫布和他的船員受僱於誰，他們皆是開疆拓土的典型代表。哥倫布這位熱那亞水手與其他葡萄牙船員沒兩樣，並非高瞻遠矚之輩，敢於冒險犯難，投身汪洋，與狂風暴雨搏鬥，以及抗衡複雜萬分的洋流；他們實則利益薰心，欲望無底，一路強取豪奪，想著發家致富，最終落得遺臭萬年的地步。

當年的商賈投資者與戮力建設國家的君王攜手合作，哥倫布及其同夥方能出海探索，遠征異域。妮娜號之類的船隻並非憑空出現。此外，船員經驗豐富，得花高價聘僱這些老手，甲板羅列的大砲更是造價高昂，這些也無法憑空出現，需要耗費鉅資。資本家出資襄贊，皇室鼎力相助，雙管齊下，方能水到渠成，一應俱全。唯有商賈投資者才拿得出銀兩去資助探險事業，也只有皇家貴冑方能動用國家權力提供保護傘，保障金融家渴求的壟斷權利。

先前耗費兩個世紀鋪墊，終於締造了這個時代，此時此刻，全球才真正首度融為一體。這種轉變之所以發生，並非著名的探險家冒險犯難，艱苦探索未知疆域，而是種種政經因素交融而成，好比商人手持羽管筆在分類帳上書寫記帳、權勢震天的皇室官員與穩重嚴肅的義大利資本家籌謀大計，以及市面出現信用狀與商業合約。一四九○年代，大量資金湧入市場，原本臨時起意的航海探索旅程，一夕之間便轉變為縱橫四海、遠征異域的宏偉計畫。

【內容簡介】

哥倫布從西班牙啟航，拉開了百年後的「全球化」序幕。

透過征服、交易與婚姻，伊莎貝拉女王用一生見證「國家」的誕生。

從養羊到投資房地產，隨著人們口袋有錢，「資本」也隨之萌芽。

活字版印刷，讓人人買得起書，「知識」不再是少數人的所有物。

火藥，讓城堡高牆不再堅不可摧，更永久改變「戰爭」的型態。

1490至1530年，是歐洲發展的關鍵，不過短短40年，歐洲就擺脫社會紛亂、資源匱乏的泥淖，從當時世界的邊陲，一躍成為歷史的核心，並引領世界往後數百年的發展。這段崛起的歷史背後，究竟發生了什麼事？

史學博士帕特里克．懷曼，透過詳實的考證，以航海探險家、宗教家、君王、銀行家、商人、印刷師傅、雇傭兵等不同領域、階級的9位關鍵人物的視角，精準還原這段夢想與陰謀、破壞與開創的年代。

時至21世紀，我們的貿易、經濟、文化到生活娛樂，仍處處可見「巨變時代」的影響。這段時期雖然短暫，卻大幅改寫了全球歷史的進程，替近代局勢奠定基礎。唯有了解這段歷史，我們才能從改變中看到機會，從過去中發現未來，成為掌握時代脈動的先行者！

【作者簡介】

帕特里克．懷曼 Patrick Wyman

南加州大學歷史學博士。曾參與加州大學柏克萊分校以及哈佛大學的研討會，研究重心聚焦於貿易、溝通以及羅馬帝國殞落。他自2016年起主持兩個歷史Podcast《羅馬衰亡》（Fall of Rome）和《歷史之潮》（Tides of History），兩者皆佳評如潮，在兩年內超過1200萬次下載。他在節目中致力提供聽眾最新的歷史研究，並結合專業學術，深入淺出地分享過往歷史中大人物與老百姓的故事。