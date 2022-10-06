在Part I，我們會先全面檢視健康狗狗在現代社會近乎滅絕的情況，一探我們共同演化的驚人歷程。狗狗或許利用了牠們在早期人類社會發掘的利基：說服我們把牠們帶入室內，給牠們禦寒，並由我們餵食。

換種說法，當初是狗狗對我們較感興趣，而非反過來。是牠們放心地把自己交給我們照顧，而我們欣然接受這個挑戰。在這幾章，我們將敲響警鐘，描述狗狗主要由於信任我們這些人類照顧者，導致今天在健康方面面臨的一切挑戰，而我們也會暗示解決之道。

在Part II，我們會鑽研那些科學的寶玉，以及就我們所知，可以如何透過飲食和生活方式來抗衡老化。你會學到食物如何反映基因，為什麼狗狗的腸道菌（微生物體）和人類體內的微生物世界一般重要，為什麼（至少偶爾）迎合狗狗的選擇、尊重牠的個別喜好也很重要。最後，在Part III，我們將揭露我們的「長壽狗狗配方」，教你如何在現實生活執行那些策略，打造一隻健康長壽的狗狗。我們會提供你所有必備工具，配合你同伴的生活，量身修改我們的建議，針對狗狗強壯活潑的健康壽命做好布局。我們預言，你也會跟著改變。你會開始思考自己吃了什麼、做了多少運動，以及是否生活在有益健康的環境裡。

為了讓做法簡單可行，我們會在每一章結尾附上「長壽鐵粉攻略」，建議你今天就可以考慮去做的事。此外，從頭到尾，我們會用黑體標示值得記住的詞語，並以BOX凸顯特定事實。我們會在Part III提出深入詳盡的做法，但你不必等到那時候；我們從一開始就會給你可行的資訊，讓你可以立刻從微小但有意義的改變著手。你想從這本書得到的，我們都會給你，我們將根據科學給你為什麼的解答，以及如何將那些科學應用於日常現實。

我們熱愛動物的讀者相當多元，如果你從未接觸過積極主動、「預應式」的生活方式，我們希望這是一段長久、健康友誼的開始，而這段友誼的重心，就是盡我們所能地在狗狗老化時增進牠們的健康。我們的核心社群是由數十萬「2.0版的寵物爸媽」組成的，他們都是有能力、有知識的守護者，會運用深思熟慮的常識來為他們的動物營造、維持健康與活力。過去十年，這些盡心盡力的寵物爸媽一直在使用創新的健康策略（其中很多人用了更久），懇求我們把這些長壽、健康的知識集結成一本參考書，讓他們的獸醫、朋友、家人都能在某一個地方讀到相關科學。我們也碰到許多正欲徹底改變生活方式（包括照顧家人的方式）的新飼主，我們的目標是納入足夠的背景資訊，讓我們的建議對新手飼主具有意義。我們也希望為「長壽鐵粉」──永遠想在這裡或那裡調整日常選擇，來讓狗狗的健康更趨理想的「生物駭客」──提供最先進的研究。我們不希望這些資訊令剛接觸「預應式」健康生活的飼主頭昏腦脹，我們會以鼓勵為目標，因此請一次採用一種秘訣，用適合你的方式將之整合到狗狗的生活之中。

我們兩個在幾年前開始合作，而你會在後面了解我們的個別和共同旅程。雖然都熱愛狗狗、也都致力於協助寵物飼主在令人困惑的動物健康世界裡航行，但在我們接連於數場會議和演說碰面時，卻還不知道怎麼讓彼此的目標趨於一致。一直要到我們建立專業合夥關係，才發現原來我們有個一起實現共同夢想的機會──重新培養關於狗狗和狗狗健康的集體心向。我們知道這項任務相當艱鉅，事實上過去數年，我們已赴全世界許多地方蒐集關於狗狗健康、疾病和壽命的最新資訊。我們採訪了頂尖遺傳學家、微生物學家、腫瘤學家、傳染病醫師、免疫學家、飲食及營養專家、狗歷史學家和臨床醫師，並蒐集最新數據資料來協助進行任務。我們也採訪了養出世界最長壽狗狗的飼主，了解他們做了什麼──或沒做什麼──才能讓他們的狗狗活到二十多歲，甚至三十多歲（相當於活到一百一十歲以上的「超級人瑞」）。我們發現的事實有徹底、永遠改革寵物世界的潛力，而我們累積的資訊──希望其中許多能讓你吃驚、給你動力──將能延長各地心愛寵物的壽命，甚至可能延長你自己的壽命。正如我們喜歡說的：「健康會逆行而上。」

獸醫學落後人類醫學二十年，雖然最新的抗衰老研究終將一點一滴流到我們的寵物身上，但我們不想等了。犬科健康也有許多關鍵面向尚未進入主流對話，但受惠於「健康一體」──認清人類健康與動物健康，以及我們共處環境的健康息息相關的態度──一切正在改變。健康一體的倡議並不新，但要到前幾年，隨著醫師、整骨治療師、獸醫師、牙醫師、護理師和科學家逐漸明白我們可以透過相互平等、無所不包的合作向彼此學習，才變得愈來愈重要。「健康一體倡議」的定義是「透過多門學科在地方、全國與全球性的合作，為人類、動物及環境獲致最理想的健康」。因此，聯合人類醫學和獸醫學的研究固然尚未蔚為主流，但也快了。我們之所以在這本書涵蓋許多人體健康科學，是因為那正是許多正在進行的同伴動物研究的基礎，並且反之亦然。

我們在這本書討論的健康一體概念和相互關係，並未在寵物網路研討會或雜誌廣為傳播，它們不是多數獸醫師和寵物飼主的話題，也沒有在社群媒體引發熱議……還沒有。我們想要開啟一段迫切需要的對話，進而發起一項運動，讓人類健康（或不健康）的基本原則也適用於狗狗。我們現在就想開啟這樣的對話。

我們為狗狗做的選擇，會塑造狗狗的生理和情緒健康，而狗狗的健康也會反過來影響我們。這條道路是雙向的。數百年來，人類與犬科動物過著共生的日子，各自影響也豐富了對方的生命。隨著醫學研究的世界擴及全球，為犬科動物健康提供的選擇也和人類健康一樣寬廣。為了養出長壽、健康的狗狗，我們都必須做明智的抉擇。

（本文摘自《狗狗長壽聖經》／皇冠出版）

【內容簡介】越來越多飼主重視毛小孩的健康，但令人意外的是，狗狗卻沒有因為飲食、醫療的進步而變得更健康，相反的，許多狗狗受到癌症、肥胖問題、器官退化、自體免疫與糖尿病等慢性病所苦，現代社會的飲食習慣與生活環境的劇烈變化，反而成為扼殺牠們健康的元凶。

世界上最受歡迎的寵物健康權威羅德尼與獸醫師貝克，集合了全球各界頂尖專家智慧，開發出一套結合健康飲食、規律運動、環境優化、營養補充的「長壽狗狗秘方」，教你如何正確養育狗狗，進而讓牠們得以遠離病魔侵擾、延長壽命。

狗狗或許只是你生命中的一部分，你卻是牠的全世界。唯有打破狗狗照護的錯誤迷思、改變做法，才能為牠做出正確選擇，打造出更適合牠居住的生活空間。從現在起，開始一點一點改變吧！因為，牠值得你的用心對待。

【作者簡介】羅德尼‧赫比Rodney Habib

獲獎無數的部落客、演講人，也是在臉書上擁有380萬名粉絲的最受歡迎寵物健康粉絲團Planet Paws的創辦人，以及紀錄片《狗狗癌症系列》（The Dog Cancer Series: Rethinking the Canine Epidemic）的創作者。他上傳到網路的影片已在全球各地分享超過數百萬次，使他成為世上最多人追蹤、最有吸引力的寵物健康權威之一。

凱倫‧貝克醫師Karen Becker, DVM

全世界最受歡迎的獸醫師，臉書專頁擁有超過220萬名粉絲。她以審慎、合乎常識的方式為同伴動物打造健康活力，贏得世界各地數百萬寵物愛好人士的愛戴。她以動物臨床醫師為終身職志，發表過相當多文章及演說，同時也在眾多以健康為目標導向的組織擔任保健顧問。