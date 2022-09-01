讓我們花點時間思考一下，你所做的選擇是否由自己決定。例如，你選擇拿起這本書，讀起這些字。是的，你現在又做了一次。還沒完，你選擇繼續閱讀下去，除了剛剛那些字，還有這些字。

好吧！為了證明你有選擇權，不受我們控制，你現在可能不想再讀這些字了。畢竟，你有自由意志，對吧？如果這樣做能讓你覺得好過一點，請暫時移開視線，我們會等你回來。

你回來了嗎？選得好。（只不過，這一切都在我們預料之中。）

重點是，我們都喜歡「認為」對自己的行為有完全自主權。在日常生活中，我們會做出成千上百的決定。我應該起床，還是按下貪睡鬧鐘？今天應該洗澡嗎？早餐應該吃培根蛋，還是一碗熱騰騰的燕麥粥？世界就是你可以隨心所欲、盡情揮灑的舞台，如果你早餐想吃蚵仔煎，當然可以這樣做。我們不太推薦，但是，嘿嘿！這是你的選擇。

如同本文開頭舉的例子，「我們所做的任何選擇都是預先決定好或是可以預測」，這種被控制感讓人感到不安。我們寧願相信，自己做的決定就是發生在當下，而不是在之前，並且沒有任何人能夠預見。

但這是真的嗎？我們的選擇真的不可預測嗎？隨著科學進步和我們對物理定律的理解愈來愈完備，很多人開始懷疑是否有可能預測一個人將要做出的決定。或是把這個問題從實驗室帶到哲學殿堂：我們在做決定時，真的有選擇權嗎？或許可以將複雜的思維行為，簡化為一組簡單、可預測的規律？

如果你選擇繼續閱讀下去，就可以一窺究竟。不過，給你一個善意的提醒：我們預測你可能不會喜歡即將揭曉的答案。

(本文摘自《宇宙大哉問：20個困惑人類的問題與解答》/天下文化)

【內容簡介】賞心悅目、幽默逗趣，敘述嚴謹卻又充滿智慧。

如此微妙的平衡只有豪爾赫和丹尼爾能達到。——羅維理 Carlo Rovelli ︱《七堂簡單物理課》作者

進入黑洞、暫停時間、揭開多重宇宙之謎

讓人耳目一新的宇宙學入門書

人類最大的共通點就是會問問題、渴望知道答案。

在看過科幻電影、小說之後，你是否曾跟朋友討論：

．時間能暫停嗎？

．要如何回到過去？

．被吸進黑洞會怎樣？

現在，這些問題有解答了！

漫畫科學家豪爾赫．陳和粒子物理學家丹尼爾．懷森擅長以風趣易懂的風格回答大眾提問。

他們在本書中將帶領我們一起探險，從科學的角度出發，一步步揭開宇宙奧祕。

準備好一同踏上旅程了嗎？記得坐穩並敞開心靈，你會發現宇宙跟想像中不一樣，必須用全新的角度來觀察！

【作者簡介】豪爾赫．陳（Jorge Cham）

巴拿馬華裔，喬治亞理工學院學士，史丹福大學機械工程學博士。跟《如果這樣，會怎樣？》的作者門羅一樣，是漫畫家兼機器人科學家，而線上連載的《PhD漫畫》廣受歡迎。

丹尼爾．懷森（Daniel Whiteson）

加州大學爾灣分校教授、美國物理學會會士，專門研究粒子物理，參與CERN大強子對撞機實驗。擅長用深入淺出的方式，介紹尖端的物理概念，例如《這世界難捉摸》。

【譯者簡介】徐士傑

實驗粒子物理學家，美國華盛頓大學助理教授，與作者丹尼爾．懷森是好友，很久以前就常常一起討論物理議題。

葉尚倫

畢業於陽明大學醫學系，曾擔任台北榮總胸腔部住院醫師以及總醫師，並且通過內科專科醫師考試。2008年隨徐士傑旅居瑞士以及美國，目前定居西雅圖，任職於西雅圖華文學校六年級教師以及公立學校之數學家教。