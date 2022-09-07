中和2歲男童恩恩因確診病逝引發社會關注，恩恩爸8月16日遞出國賠申請，分別向新北市政府、消防局、衛生局3個機關各求償「新台幣1元」，新北市政府昨公布恩恩案家屬請求國家賠償審議結果，認為3個機關「均無怠忽職守，因此不成立國賠責任」。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍直言，無論是「沒有怠忽職守」、「積極搶救」，甚至是「已善盡督導之責」，聽在恩恩家人耳裡，會有多難以承受？

林佳龍稍早在臉書針對恩恩案國賠不成立一事，呼籲新北市長侯友宜找回良知和同理心，誠實公布真相。他指出，昨天新北市政府公布恩恩案家屬請求國家賠償審議結果，認為市府、市府消防局、衛生局「均無怠忽職守，因此不成立國賠責任」。如此令人悲痛的事件，這幾月以來，等到的卻是一再令人遺憾的結果。

林佳龍認為，無論是「沒有怠忽職守」、「積極搶救」，甚至是「已善盡督導之責」，聽在恩恩家人耳裡，會有多難以承受？更遑論是新北市眾多父母，更是對市府的信任蕩然無存。他希望侯和新北市府應該有良知和同理心，除了必須誠實公布真相和所有通訊資料，給恩恩家屬一個交代之外，更應該從錯誤中學習，避免有下一個恩恩事件的遺憾。林也呼籲新北市府確實公布全部錄音、通聯紀錄，不要讓「消失的81分鐘」最後無人負責，讓真相永遠被掩蓋！

另外，針對侯友宜接受本報專訪時，對於未來是否願扛下2024年重擔，沒有迴避，語氣堅定說「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」一事，林佳龍表示，參選是一種契約，侯既然已經講出心裡的話，也就代表他根本無心於市政，也不應該再來參選新北市長，「我相信，市民投票時，會做出明智的選擇」。他直言，侯不該腳踏兩條船，作為一個政治人物，不僅應該有誠信，更應該誠實面對民意。「新北市民不需要浪費這張票，期待市民選擇堅定參選新北市長的林佳龍，而不是看這山望那山的侯友宜」。