河豚竟長出腳？近日有網友在網路上分享特殊物種，只見水缸裡有一隻腫起來的蛙類，全身呈現黃色，乍看還以為是鼓起來的河豚，牠不斷用前肢將食物塞進嘴裡，模樣非常奇特，引起網友好奇，但這隻青蛙其實是生病了。

一名網友在《爆廢公社公開版》分享影片，水缸裡出現一隻黃色球狀青蛙，不斷在水中漂動，隨後用肥短的前肢將食物塞進嘴裡，旁邊還可以看到牠的後肢，模樣非常特別，不少網友笑著說「好像《寶可夢》裡的可達鴨」、「這生物也太可愛了吧！頭部像青蛙，身體像河豚，還有類似鴨子的蹼」、「看起來像是一顆球」。

有專業網友解釋，這是「非洲爪蟾」，牠的後腳只有三根腳趾頭帶蹼，非常特別，正常的非洲爪蟾多為灰綠色，頭與身體呈現扁平狀，影片中的應該是白化後品種，牠是因生病才會水腫，現在有許多不肖業者會故意使用不良水質養非洲爪蟾，使牠們得病而全身水腫，謊稱是稀有品種，再以較高的價格賣出。

非洲爪蟾又名光滑爪蟾、非洲爪蛙，是南非的一種水生青蛙，體長約12公分，頭與身體呈現扁平狀，後腳上只有3趾短爪，被認為是用來挖泥躲避掠食者，平均壽命為5至15歲，雖然牠們沒有聲囊，但雄蛙會收縮喉內肌，發出長及短的顫聲來呼喚異性，雌蛙聽到後會發聲回應，拍擊聲就是接受，而緩慢滴答聲則是拒絕。