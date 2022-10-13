印度近日發生一起離奇的交通事故，一名男子過馬路時，遭一台超速行駛的汽車撞飛，整台車從他的身上輾過，還將他拖行10公尺遠，讓在場所有人都嚇壞了，然而男子被緊急送醫後，居然奇蹟似地保住性命，全身上下只有些微輕傷和骨折，可以說是不幸中的大幸。

根據印度媒體報導，該起事件發生在北方邦密拉特（Meerut），本月8日晚間，22歲男子迪維揚什（Divyansh）和朋友吃完晚餐，一起走在斑馬線上要過馬路，未料有一台超速行駛的汽車朝他迎面而來，迪維揚什雖然試圖大喊制止，汽車駕駛仍未剎車，直接將迪維揚什撞飛，隨後輾過他的身體、將他拖行10公尺，然而汽車駕駛並未因撞到人停車，反而加速逃離現場。

迪維揚什被撞後倒在馬路中央一動也不動，一旁的朋友見狀都嚇一大跳，急忙跑到他身邊，並緊急將他送醫急救。神奇的是，儘管遭遇如此可怕的車禍，迪維揚什卻相當幸運，醫生表示他只有背部輕傷、手部骨折，傷勢並不嚴重，對此他感激地說：「親眼目睹了死亡，感謝神救了我，這是我的第二條命」。

而警方也已經就此車禍展開調查，並將監視器畫面作為證據，期望能夠盡早將肇事者逮捕歸案。

不久前大陸也發生離奇的交通事故，2名大媽把馬路當成床，鋪了一條毛毯就躺在地上睡覺，當時剛好有汽車轉彎，沒有注意到她們，就直接從2人的身上開了過去，其中一人更是被輾過頸部，畫面十分怵目驚心，但令人驚訝的是，2名大媽的傷勢不嚴重，尤其被輾過頸部的大媽還能坐起身、活動自如，意識看起來非常清楚。