古代有不少皇子在小小年紀就當上皇帝，卻過於短命，龍椅還沒坐熱就過世；但也有些皇帝命非常大，南宋宋度宗趙禥的母親在懷孕時就曾服用墮胎藥，但他仍頑強地活了下來，最終卻因為酒色過度而亡。

根據陸媒報導，宋度宗趙禥是南宋第6位皇帝，是宋理宗趙昀的侄子，生父為榮王趙與芮，生母黃定喜則是趙與芮亡妻的陪嫁女，因為身分低微，她在懷孕時曾被逼服用墮胎藥，卻未能成功，最終還是將孩子生了下來，成為榮王府中唯一的男丁，不過墮胎藥也導致趙禥出生後手腳發軟，身體也較為虛弱，甚至直到7歲才學會講話。

然而趙昀的子嗣不多，2名兒子又在幼年夭折，導致他沒有直系後代能成為繼承人，只好轉而在宗室中尋找合適的繼任者，而趙禥正好是和他血緣關係最近的人，於是趙昀有意立趙禥為太子。不過最初許多大臣都相當反對，大臣吳潛還曾密奏，稱「臣無彌遠之材，忠王無陛下之福」，趙昀一看大怒，待趙禥成為太子後，就對他刻意栽培、嚴加管教，儘管如此，趙禥仍難以開竅。

等到趙昀駕崩、趙禥登基時，北方元軍正舉旗南下、國難臨頭，但趙禥卻無心處理國家大事，將軍事大權將由權臣賈似道，自己則生活淫亂，沉浸在酒色之中，甚至有一夜寵幸30名嬪妃的紀錄，還將審批公文的工作，交給4個最得寵的嬪妃處理，號稱「春夏秋冬4夫人」。

賈似道見皇帝如此昏庸無能，屢次以辭官要挾，趙禥親自手書求他歸朝多次，他才終於答應，然而賈似道卻屢屢隱匿戰事，直到襄陽被攻破趙禥才終於知情，嚇到當場昏倒，之後每天借酒澆愁，最終因為酒色過度而亡。

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