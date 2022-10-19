古代帝王為了擴張勢力，或維持和鄰國的友好關係，都會選擇聯姻，然而迎娶異國女子不一定是好事，公主出嫁異域也不一定是壞事。奠基北齊政權的高歡為兒子向鄰國柔然求親，未料對方竟要求他「親自上陣」迎娶公主，之後甚至要求他與公主同房，讓位高權重的高歡像是妻妾一樣「被迫侍寢」。

根據陸媒報導，公元535年，北魏分裂為東魏和西魏，分別由丞相高歡和軍閥宇文泰掌權，當時在他們的北邊還有一個強盛的柔然國（又稱蠕蠕國）。為了維繫和柔然的關係，公元545年，高歡派遣使者前往柔然，為兒子高澄求親，柔然王雖然同意和東魏聯姻，但拒絕將女兒蠕蠕公主嫁給高澄，而是要求由高歡迎娶，不過當時高歡年事已高，對於柔然王的提議十分猶豫，最終在丞相尉景、王妃婁昭君，和兒子高澄的勸說下，才同意這樁婚事。

隨後高歡派迎親隊伍前去迎娶公主，不過隨行而來的還有公主的弟弟禿突佳，他向高歡秉報：「待見外孫，然後返國。」也就是柔然王什麼時候有外孫，禿突佳就什麼時候回國，但高歡畢竟年紀大了，對於床事已經力不從心，再加上當時他還生了重病，所以一直沒有和公主同房。

禿突佳看高歡一直不去找公主，大怒之下提著刀跑去找他，逼高歡前去和公主同房，否則就是瞧不起柔然，高歡迫於無奈，只好命人把自己抬去公主房間「侍寢」。然而雙方成婚這一年多的時間，公主不但沒懷孕，高歡還因病而亡，之後兒子高澄遵循柔然的習俗，迎娶了自己的「繼母」蠕蠕公主，2人很快就生下一名女兒，但半年之後，公主就在并州王宮中去世。