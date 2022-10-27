日本一名網友近日到動物園觀光，經過狐狸展示區時，看到一隻超級厭世的狐狸寶寶，牠緊皺著眉頭、微瞇起眼睛，雙耳還無精打采地垂了下來，看起來相當悲傷，讓網友們看到都笑了出來，說牠的表情就像是每周一不得不去上班的社畜。

日本網友「@pipopopotam」非常喜歡狐狸，經常到日本各處觀看、拍攝狐狸的可愛模樣。近日推主到動物園參觀時，發現一隻狐狸寶寶和其他同伴非常不一樣，只見照片中，牠皺著眉頭、瞇起眼睛，雙耳也沮喪地下垂，甚至連坐姿看起來都十分萎靡，似乎受到天大的委屈一樣，呈現出無精打采的模樣。

推主之後還加碼PO出其他狐狸的照片，不過大家各個神色正常，唯獨只有這隻狐狸寶寶露出了生無可戀的表情，渾身上下都散發出滿滿的厭世感，讓推主忍不住笑了出來，好奇詢問：「你為什麼看起來這麼難過？」

照片上傳後很快就吸引網友們關注，大家看到狐狸寶寶的厭世表情，都忍不住大笑，紛紛留言，「別哭！誰快點給牠一個擁抱！」、「來人啊！快餵這隻狐狸可以快樂起來的食物！」、「像極了每周一社畜我本人的表情」、「小小年紀就看透狐生了」；另外也有許多人擔心狐狸寶寶可能是健康出了問題，希望動物園能儘快帶牠去看獸醫。