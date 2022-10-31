美國一名女子和8名男子生下11名孩子，且她還不感到滿足，希望可以再繼續生19名孩子，好湊到30人；除此之外，她和每一名爸爸都維持良好的關係，對於自己的感情狀態也毫不避諱，反而認為這是一種優點，因為無論如何她的孩子都不會沒有爸爸，新聞曝光後引發熱議。

根據《每日星報》報導，來自田納西州的菲（Phi）和8名男子生下多達11名孩子，經常在TikTok上分享多子家庭的日常生活，即使家庭成員數已經如此龐大，菲仍渴望繼續生更多孩子，「我想要再生19個，這樣就可以湊到30個。」

菲透露自己是在臉書的Marketplace或四處張貼廣告，才尋找到這麼多「孩子的爸」，而且神奇的是，她和每一名父親都維持著良好的關係，除此之外，她毫不避諱談論到自己的感情狀況，甚至有些引以為傲，菲認為若只生了一個孩子，他的爸爸過世或離開了，那他就沒有爸爸了，「但如果我有8個伴侶，就算少了其中3個，也依然剩下5個。」

然而許多網友都不認同菲的價值觀，紛紛留言抨擊，「朋友，小孩不是神奇寶貝，你不用把他們全部蒐集起來」、「1次是錯誤，2次是選擇，以後就變成習慣了」、「看在上帝的份上，停止繁殖吧！」、「重點是孩子們的生活中是否有父親參與？」；但也有人聲援，覺得菲的行為並沒有錯，「只要這些孩子都是在快樂且充滿愛的環境長大，有幾個爸爸有什麼關係呢？」