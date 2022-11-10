烏干達姆巴萊（Mbale）近日發生一起駭人的工安事故，一名印度裔的鋪路工人疑似未注意後方壓路機，壓路機駕駛也疑似因為視線死角，沒發現車前有人，導致工人當場遭到來回輾壓，腦漿噴濺路面，36秒奪命畫面曝光後在網路上瘋傳。
綜合外媒報導，這起悲劇發生在本月8日，事後姆巴萊副議長馬格博（Magambo abdallah）將事故影片PO網，畫面中可見，當事人頭戴白色安全帽、身穿螢光背心，在鋪路施工現場工作，事發前他正朝著前方比劃，疑似在進行指揮作業，沒察覺到後方有壓路機駛來，就連壓路機駕駛也疑似因為車身高度，未發現前方有人。
當事人遭到壓路機撞倒後隨即被輾過，而壓路機駕駛發現車體產生不明搖晃，又往後倒車查看，再次輾壓過當事人。面對來回輾壓，當事人雖然頭戴安全帽，但仍不敵重壓碎裂，導致腦部當場爆裂，腦漿四處噴濺，當場慘死。
這段36秒奪命畫面全被監視器拍了下來，一旁路人目擊事故發生後嚇得急忙奔逃。對此，姆巴萊副議長馬格博發文哀悼，「針對在市場街路發生的死亡事故，對於亡者的損失，我們深感傷痛，我要為您的家人祈求力量、平靜與安慰」。
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