印尼一名男子在高齡146歲時離世，是世界上最長壽的人，男子生前受訪時透露，他早在122歲那年就「不想活了」，因為不想再看見身旁熟悉的人離開，於是先買好墓碑和棺材，為自己的後事做準備，未料最後竟過了24年才終於用上。

綜合外媒報導，印尼男子戈多（Mbah Ghoto）出生於1870年12月30日，儘管他平時有抽菸的習慣，卻比4任妻子、10名兄弟姊妹，以及他所有的孩子都長命，直到2017年才去世，享壽146歲，被譽為「世界上最長壽的人」。

隨著年齡增長，戈多的行動變得不太方便，視力和聽力也都退化，因此日常生活作息需要依靠曾孫、玄孫幫忙打理照料，而他平時的消遣活動，不是聽廣播就是坐在家門口發呆。戈多生前受訪時透露，自己能夠這麼長壽，都要歸功於身邊有一群愛他的人，細心地照顧他的生活。

然而看見身旁的摯愛、親朋好友一個接一個離世，讓戈多痛苦不已，更因此萌生「不想活」的念頭，於是在122歲那年，託孫子幫忙購買棺材和墓碑，並表示：「我不想再活下去了，所以才準備了墓碑，一切都快了。我很想離開，但我的時間還沒到。」

2017年4月，戈多的健康狀況突然惡化，被家人送往醫院，7天後戈多堅持要出院回家，並且胃口變差、不願進食，他的孫子指出，戈多在生前最後幾天只吃了少量的稀飯，水也喝得很少，「祖父沒有太多要求，他只希望我們讓他安詳離世。」

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