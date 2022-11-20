88歲老翁路上找媽媽，龜山貼心警助返家。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

蘆竹區88歲吳姓老翁罹患失智及慢性病症，對於已經過世許久的母親有滿滿思念，昨日晚間獨自離家找媽媽，漫無目地在蘆竹區街道趴趴走，今日凌晨3時大坑派出所員警巡邏經過龜山區南上路發現老翁身著單薄、赤腳坐在馬路邊行為異常，上前詢問老翁「語無倫次」，不斷說要找媽媽、不知道地址等語，員警先帶回派出所休息提供茶水暖身，員警拼湊隻字片語，循線聯繫上其子趕到派出所認領，員警提醒老人要專人照顧，避免走失，最好申請愛心手鍊及衣服繡上聯絡方式的信息，以備不時之需。

龜山警分局大坑派出所警員焦元宏、劉耕銘凌晨3點執行巡邏勤務，經過龜山區南上路50巷內看到一名老翁獨自坐在於馬路上，深夜低溫穿著單薄衣服、未穿鞋行為異常主動前往關懷詢問，老翁語無倫次不斷說要找「我要找媽媽」等語，員警研判老翁應該是失智，先帶回派出所安置休息提供暖茶水暖身。

員警閒聊慢慢由隻字片語中拼湊出老翁姓名及其子姓名，利用戶役政系統過濾比對，順利聯繫上正在街頭找父親的兒子趕到派出所認領，才知道謝姓老翁（88歲）從小跟母親有深厚的感情，母親多年前過世，老翁非常傷心，幾年前因為年邁開始有失智現象，每次發作都是跑出去要找媽媽，都在附近蘆竹區公園遊蕩也順利找到人，這次沒有想到晚上跑出來，還走到2公里遠的龜山區，感謝員警的協助才沒有發生意外。

大坑派出所所長于永維表示，老翁因為雙腳腫脹疼痛故無法繼續步行而坐在路旁休息，正巧被警方發現，也提醒家屬老人要專人照顧，避免走失，最好申請愛心手鍊及衣服繡上聯絡方式的信息，以備不時之需。