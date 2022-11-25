查賄無極限！桃園地檢署檢察官24日兵分8路，一口氣偵辦平鎮、楊梅8名里長候選人涉及現金或者禮品賄選及幽靈人口案件，其中有里長透過樁腳對選民以1000元賄選，檢方認為犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，因此聲押，已有陸續有里民繳回賄款2萬2000元，還在持續偵辦中。

桃檢檢察官24兵分8路，指揮桃園市調查處、調查局北部地區機動工作站、桃園市警局刑大、楊梅警分局、平鎮警分局、移民署桃園市專勤隊，偵辦桃園市平鎮區、楊梅區共8位里長候選人涉嫌現金或如裝有米、醬油等禮盒的禮品賄選、幽靈人口等案件，共搜索9處、傳喚、約談被告及證人多達53人。

其中楊梅區里長候選人透過樁腳對選民交付1000元現金賄選，檢方認為候選人犯罪嫌疑重大，且尚有其他證人未到案，有滅證、串證之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押，其他被告則分別諭知交保或限制住居；部分受賄里民已繳回賄款共2萬2000元，全案將持續擴大偵辦。

桃檢強調，明天即為選舉投票日，再次呼籲候選人及樁腳切勿心存僥倖以身試法，全體同仁24小時不打烊，全力投入查賄工作，將秉持「無底線「無上限無時限」之決心，有聞必查、有據必辦，決不寬貸。