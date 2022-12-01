桃園市長當選人張善政1日出席公開行程，被詢問到小內閣名單，張善政說，陸續在徵詢，希望各方推薦人才給他們，也會找適當時間公布，目前還沒壓日期。此外張善政選前喊出婦幼局，但會裁撤哪個局處，還需要評估。

張善政1日出席張姓宗親會總會餐敘接受訪問，因他在臉書發文提到交通規畫跟婦幼局，目前局處滿編，考慮裁撤哪個局處？張善政說，接任以後，會去評估各局處工作內容跟負擔，再去調整。對於小內閣，他說，還在廣徵人才，目前尚未確定，也還沒壓公布時間。

許信良弟弟，鄭寶清競選總幹事許國泰日前受訪說，選民不讓民進黨選上，才把票投給張善政，也說鄭文燦8年執政用錢收買人心，張善政執政會有困難。張善政說，不管選民投票給他的動機是什麼，每一張票對他們都是一樣，都是非常珍貴，一定用很好的政績回報每一張選票。張善政說，他認同許國泰說法，他不可能大撒幣，但是要用比較有規模，顯眼的政績讓桃園市民看到，其實他做的政績可以被市民接受與滿意。

外傳鄭文燦入閣，張善政說，入閣是總統職權，他沒無法評論。至於給他建議，張善政說，每個人有每個人都風格，希望這些風格是大家能接受的。