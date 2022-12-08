印度近日發生一起罕見的性侵事件，一名23歲工人聲稱遭到4名陌生女子綁架下藥，醒來後發現自己全裸遭到綑綁，並且被連續性侵長達近12小時，4人完事後還將他丟包野外，不過他沒報警反而向媒體爆料，最終引起警方關注。

綜合印媒報導，一名來自旁遮普邦（Punjab Pradesh）賈朗達爾縣（Jalandhar）的23歲男子聲稱，上月20日從皮革工廠下班返家途中，行經一輛白色汽車，當時車內4名約莫20多歲的女子突然將他攔下，接著遞上一張寫著地址的紙條問路，沒想到正當他低頭看紙條時，突然被其中一位女子持不明化學藥劑朝他眼睛一陣猛噴，害他瞬間喪失視力，被強行拉上車後不久便陷入昏迷。

男子自稱，當他醒來後發現自己被帶到一處森林之中，當下眼睛被矇住，雙手也遭到反綁，更讓他驚恐的是身上衣物全被脫光，緊接著4名女子開始強迫他飲酒並輪流性侵他，時間長達12小時，直到隔天凌晨3點左右，4人完事後才將他隨意丟包在路邊。

男子透露，自己脫困後好不容易回到家中，接著他將遭遇告訴妻子，原本打算向警方報案，但妻子擔心他的身分曝光後全家可能會遭遇危機，所以只好將事情爆料給媒體。此外，他提到4名女子的家境應該很好，因為4人都能以流利的英語溝通，但他卻一句話都聽不懂，對方與他對談則全程使用當地方言。消息一出隨即造成社會熱議，並引起警方關注，目前有關單位已針對此事件進行調查。

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