在火藥還沒發明之前的冷兵器時代，大多都是以刀、劍等武器交手搏鬥，其中刀又以雄渾、豪邁、揮如猛虎的風格而馳名，因為實戰性強、威力猛，是古代戰場上使用時間最長的兵器之一。不過外界不解，古人為何總愛在大刀上裝滿鐵環？事實上並非僅僅為了好看，背後大有玄機。

根據《搜狐網》報導，古人之所以會在大刀上裝鐵環，有兩大妙用，首先是壯大氣勢，當古人揮舞著大刀時，掛在刀背上的鐵環就會在打鬥或是表演的過程中發出響亮的碰撞聲響，除了美觀還能壯大聲勢，給敵人下馬威。尤其是在頻頻發出攻勢的時候，聲音猶如在耳邊，戰鬥時間一長，敵人就會不自覺出現煩躁，容易露出破綻。

其次是鐵環能增加大刀的威力，原因在於當持刀者把刀高舉時，鐵環就會跟著下垂，整把刀的重心就會轉移到持刀者的手上，有助於更好把握住兵器。根據槓桿原理，重心點就是它的槓桿支點，槓桿支點越近、越省力，此時持刀者會覺得更靈巧輕便，有利於抵擋對手的進攻。

更重要的是，當用刀劈向敵人時，鐵環便會發揮其慣性功效，隨著出刀的方向往前甩出，此時重心就轉向刀尖的位置，使得這一刀砍出後更有威力。