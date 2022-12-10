古代特務與間諜在戰事中，起到非常大的作用，甚至是戰爭勝敗的關鍵。最古老軍事理論著作《孫子兵法》就提到，間諜分成五種，若能同時妥善利用，就是克敵制勝的法寶，而且古時候也出現不少高科技工具，宛如現代的竊聽器，另外還有無字天書。

根據《梨視頻》報導，春秋末期兵家孫武的《孫子兵法．用間篇》介紹五種用間類型，分別是「相間、內間、反間、死間、生間」，若能同時使用，就能使敵人無從捉摸我方用間的規律，成為克敵制勝的關鍵，而在戰國時期就有一名非常出色的特務「蘇秦」，他為報答燕昭王知遇之恩，在齊國臥底16年，最終讓強國走向滅亡。

直到曹操出現，才出現特務組織，他當時設立校事官，前身是撫軍都尉，用於打擊政敵、維護極權統治，清朝學者俞正燮就曾在《癸已存稿．校事》寫到，孔融、崔琰、毛玠等人被曹操誅殺，都是校事官在暗中搞鬼，而漢朝的綉衣御史、唐朝進奏院、宋朝皇城司、明朝東廠和錦衣衛，其實概念都與曹操的校事官類似。

古代科技雖不發達，但特務發明不少特殊工具，在《墨子．備穴》記載，當時有一種名為「聽甕」的特務道具，猶如現代竊聽器，另外《夢溪筆談．器用》還提到一種多功能竊聽器「矢服」，平時可用於裝箭，放在頭下能聽到幾里外人的聲音，還有一種密寫術「礬書」，利用明礬遇水顯色的原理，宋欽宗在開封被圍時，就下詔後事以礬書為詔。

明朝將領戚繼光發明了一種密碼文字「反切碼」，利用漢字不同讀音拼寫構成新句子，還特意為此寫解碼書《戚參將八音字義便覽》，發達的諜報系統，在萬曆抗倭援朝的戰爭中發揮作用，例如錦衣衛指揮史世用，喬裝成商人混入日本，蒐集各類情報並編成《倭情備覽》，還進入日軍高層挑撥領主間的矛盾，使日本最終不得不撤軍。