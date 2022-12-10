古代若犯了重罪面臨死刑，常見的就是「斬首」，而犯人被砍後，頭顱該怎麼處理。以王侯將相級的人物來說，斬首後頭顱的下場都很慘，有的被藏起來，有的是被做成酒器，而百姓被斬首，罪刑嚴重的就是掛在城牆示眾，有些還會遊街示警。

根據《藝述史》介紹，古代王侯將相級的人物被斬首後，基本上都沒好下場，例如最短命的新朝皇帝「王莽」，他篡漢又急於改革，但許多政策不合實情，且朝廷朝令夕改，引起貴族和平民不滿，最終導致滅亡，王莽慘被起義軍殺死，漢光武帝劉秀命人將王莽的頭顱掛在城牆展示，之後被取下進行防腐保存。

另外在春秋戰國時期，經長年爭霸戰爭，許多小諸侯國被大國併吞，有些國家內部發生變革，原本稱霸中原的晉國，國君權力到春秋末期逐漸衰落，實權落在韓、趙、魏、智、範、中行六家大夫手上，經一番爭鬥後留下智家、趙家、韓家、魏家，其中智家的勢力最大，卻慘被韓、趙、魏三家列卿聯合算計，智家領袖智伯最終也遭斬首。

在《史記·刺客列傳·豫讓傳》記載，「趙襄子最怨智伯，漆其頭以為飲器。」指智伯的頭顱還被當成酒杯，之後不少人也效法，例如匈奴的月氏王、高車國王，同樣也被這樣慘忍對待，《漢書匈奴傳》記載，「以老上單于所破月氏王頭為飲器者，共飲血盟。」漢朝大臣韓昌、張猛與南匈奴呼韓邪單于會盟時，被做成酒器的月氏王頭顱就曾出現。

而百姓問斬，犯人若不是叛國等大罪，家人可以花點銀子，把頭顱贖回來與身體合葬，但罪刑重大被砍後，頭顱則會被掛在城牆示眾，若是謀反或通敵，死後頭顱還要遊城，讓百姓知道若對國家不忠，下場會很淒慘，也就是所謂的「傳首九邊」，對古代人來說，全屍下葬非常重要，身體完整才能保住三魂七魄。