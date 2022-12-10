計程車司機、作家王國春分享，近日載到了一位疑似聽障患者，對方只能用紙張來溝通要去哪裡，順利抵達目的地後，對方又拿出另一張紙，表明想要預訂2天後的車子，讓他感到很為難，擔憂無法聯繫被放鴿子，沒想到結局卻出人意料，也讓上萬名網友看到差點哭了。

王國春近日在臉書粉專發文分享，周二在高鐵站接到了一位乘客，對方上車後一直沒有說話，只是遞了一張紙條給他，上面寫著要去「XX厝」，接著又用手比出「Ok」的手勢，似乎是在詢問原PO能否載他過去，而他答應後，一邊開車一邊想著，這位乘客應該是聽覺或是言語的障礙者。

王國春表示，抵達目的地後，乘客給錢的同時，遞上另一張紙條「周四下午4點！」他立刻明白這是想預先叫車，下秒他本要照規矩，向乘客互留聯繫方式以便更改行程，但他卻突然想到客人無法說話，因此互留電話根本就沒有意義，然後又因為過去好幾次被爽約的經驗，很擔心浪費時間，所以本來想要婉拒這位客人。

王國春指出，看著這位乘客的特殊狀況，很擔心乘客周四要用車的時候叫不到車，不捨對方孤立無援，因此心軟答應會來載他。不過，這樣的作法，對司機和乘客來說都要很大的勇氣，因為只要有一方失約，就會對另一方造成不小的損失。

王國春透露，周四那天他懷著忐忑不安的心情開往客人家裡，結果到了目的地，卻發現對方早就在大門口前面等待了，讓他非常感動。而他也將客人溝通的紙條留在了車上，希望藉此提醒自己，不要因為過去曾被騙過、被誤會、被擺了一道，就對人性失望。請大家務必相信，世界還有許多美好的存在。儘管有時結果不盡人意，也要充滿期待的活著。因為，選擇相信可以活得很輕鬆；而陷入懷疑則會活得很辛苦。

貼文曝光後，吸引1.3萬人朝聖，不少網友留言討論，「謝謝你，給更多人鼓勵，不要因為被騙過就對人性失望」、「世界因為有你而美好」、「有時小小一個動作就能溫暖人心，你真的很棒」、「善良是一種選擇，而你做到了」。