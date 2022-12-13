古代帝王為了維持社會秩序，推出許多嚴刑峻法，還會讓犯人在行刑之前，先遊街示眾，並在公開的場合處以刑罰，每個要被斬首的犯人背後，還會插上一塊木牌，最主要的功能就是為了確認犯人身分，避免冤死的狀況，同時也給圍觀民眾達到殺雞儆猴的目的。

綜合《澎湃新聞》報導，古代執行死刑時會有監督的官員，稱為「監刑官」，他們在行刑前先將受刑的犯人從監牢帶往刑場，監押的方式也有一定的規範，像是乘坐露車，也就是沒有任何遮蔽的車子，或戴三械，包含頸械、手械和足械，其中最為重要的，就是要把犯人的姓名和罪行寫在手械上，讓人們能一目了然，這個規矩是周朝開始確立的，名叫「明梏」，一直流傳到南北朝仍存在，後來逐漸演變成「斬條」，將犯人姓名和罪行書寫在紙條上，並綁在插於犯人背後的竹竿上，到了明清時期又改為書寫在木牌上的「亡命牌」。

不管是「明梏」、「斬條」還是「亡命牌」，功能都是一樣的，第一點就是為了告訴前來圍觀的民眾，該犯人是因為犯下什麼樣的罪行而被處刑，以達到殺雞儆猴的效果，第二點則是為了確認犯人身分，以免出現冤死的情況，萬一有人察覺抓錯人，還來得及阻止。

一般來說，在執行死刑之前，允許犯人和家屬訣別，這時候監刑官就要仔細觀察，防止殺錯人。元朝馬端臨撰寫的《文獻通考》記載，在南宋紹興十八年，就通過這種方法及時制止了2次錯誤，一次發生在撫州，原本受刑人為李四，結果押上刑場的卻是李四閑；另一次則發生在泉州，本來受刑人是陳翁進，卻錯把陳進哥押上刑場，多虧親屬和犯人訣別時提前發現，才能把人從鬼門關前救回來。