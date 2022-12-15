古人對喪葬禮儀非常講究，以前有一種說法是「停屍3天」，指人死後不能馬上下葬，屍體要放在靈堂3天，除了有緬懷逝者的作用外，還有預防人假死的問題，古代科技不發達，無法判定一個人是否真的死亡，停屍3天可以觀察屍體變化，防止誤埋未死的人，戰國時期神醫扁鵲就曾遇過類似狀況，因此衍生出這項習俗。

根據《藝述史》介紹，古人死後不會馬上下葬，而是將屍體放在靈堂，一開始是放7天，因為古人認為人生死需經過輪迴投胎，歷經七七四十九天就能投胎轉世，四十九天分為七個七天，第一個七天稱為「頭七」，靈魂會在頭七的最後一天回來探望親人，不過古時候保存屍體方法不佳，屍體在夏天容易腐爛，之後才演變為3天。

而這項喪葬習俗據傳源自戰國時期，神醫扁鵲到虢國行醫時，聽聞該國太子暴斃，扁鵲想確認死因便前往驗屍，發現太子是因陰陽失調，導致血管堵塞而出現假死現象，扁鵲趕緊使用針灸治療，為太子疏通堵塞的血管，再開藥讓太子服用便痊癒，經過這一件事後，為了防止誤埋未死之人，衍生出停屍3天的作法，或是在屍體臉上蓋一塊白布，觀察死者是否還有呼吸。

此外，料理後事需花很多時間，例如挑選墓地、通知親友弔唁等，停屍階段也給家屬充足時間處理事宜。不少網友分享親身經歷，「我爺爺去世時，就是停屍3天，村裡一堆人來幫忙，忙著守靈及做飯，為喪家增添人氣，另一方面也可以緩解家人的傷悲，第3天下葬時，大家的心情都比較好轉了」、「有些地區停屍不只3天」。