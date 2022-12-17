OPEN將被找到已經消氣。(翻攝照片／高雄洪靖宜傳真)

高雄市夢時代17日舉辦「OPEN！大氣球遊行」，不料傍晚5時許疑似因為風勢過強，人氣明星OPEN將竟上演了「空中逃亡記」，讓現場觀眾全傻眼，網友也議論紛紛，經過4小時，終於在大寮找到OPEN將，但氣體早已漏光，慘變「屍體」躺在空地上。

臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》稍早貼出一張照片，表示在大寮華中南路與潮寮路口找到OPEN將了，粉專也不忘tag夢時代臉書通知。透過照片可以看到，OPEN將落地時，氣體早已漏光，變成一快破布，落寞地躺在草地上。

網友們看到後也哭笑不得：「OPEN將死掉了QQ」、「好像被寄生獸啃食完畢後的東西」、「不能怪他，一路跑到大寮，累了」、「屍首慘不忍睹」、「從前鎮飛到大寮，很會飛喔」、「警察已經來收屍了」、「下午5點時open醬現場逃婚，晚間在大寮發現遺體」、「今天這新聞真的會笑死」、「OPEN將變成OPEN醬...」。

今天(17日)夢時代活動進行到一半，強風吹斷OPEN將繩索，導致OPEN將就這樣一路往空中飛去，越過大樓後消失在眾人視野，離奇的是，主辦單位遍尋不著，甚至一度驚動高雄市府，提醒飛機與船隻注意。