印度一名男子在杜拜擔任司機，由於他家境不富裕，為了省錢不敢有多餘開銷，因此從未買過樂透，近日受到老闆慫恿，才決定試試手氣，買下人生第一張彩券，竟中了1500萬阿拉伯聯合酋長國迪拉姆（約新台幣1.2億元），他也決定拿出部分獎金幫助家鄉的窮人。

根據外媒報導，31歲奧古拉（Ajay Ogula）出生於印度南部一座村莊，家境並不富裕，身為長子的他認為自己有義務養家，4年前到杜拜工作，在一家珠寶公司擔任司機，但月薪並不多，約新台幣2.7萬，因此平時都過得很節省，也從沒想過要買彩券。

奧古拉某天與老闆聊天，得知有人購買彩券「Emirates Draw」中了一筆可觀的獎金，老闆便慫恿他試試手氣，於是他下載樂透APP，買了2張彩券，沒想到竟中了1500萬阿拉伯聯合酋長國迪拉姆（約新台幣1.2億元），奧古拉提到，「起初我以為是中了小額獎金，但當我看到數字有好多零時，當下興奮到跳了起來，完全不敢相信」。

奧古拉表示，自己有一個老母親要養，弟妹生活也很拮据，他計畫先將家人帶來杜拜旅遊，未來欲在老家蓋一間房子，並開設建築公司，不僅如此，他還打算撥出部分獎金，用於改善同村居民的生活。彩券公司老闆得知後非常感動，大讚奧古拉將獎金用在有意義的事情上，「我們整個團隊都為他開心，相信這筆獎金能徹底改變他與親友的生活」。