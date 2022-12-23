美國密西根州一對夫妻在感恩節時，為了誰去買東西而爭吵，最終妻子吵輸出門購物，期間買了一張「密西根州百萬VIP」刮刮樂，竟刮中獎金400萬美元（約新台幣1.2億元），讓她直呼不可思議，表示幸好當天她有出門買東西，反則就要與獎金擦身而過。

綜合外媒報導，密西根州奧克蘭一名49歲女子向密西根彩券公司（Michigan Lottery）表示，當日正好是感恩節的前一天，她與丈夫都忙於工作，也沒時間採買食物，「丈夫問我能不能去買火雞，當時我們還爭論誰要出門，最終是我輸了」。

女子買完後準備離開連鎖超市克羅格（Kroger），買了一張「密西根州百萬VIP」刮刮樂，隨後就回家了，刮開號碼時她只對到一個數字，還未刮開中獎金額，就直接登入樂透app，掃描條碼看結果，竟跳出400萬（約新台幣1.2億元）的數字，當下讓她開心到狂發抖。

妻子提到，「幸好當天是我去買東西，若是讓丈夫出門，或許我們就不會中獎了」。最終她並未選擇分批提領獎金，而是一次領出來，總共獲得270萬美元（約新台幣8300萬），她計畫將這筆錢用於支付帳單、翻修房屋，剩餘的錢則全部存起來，當成退休養老金。