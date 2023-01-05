印度首都德里元旦發生一起恐怖車禍事件，20歲女子辛格（Anjali Singh）凌晨騎車時遭一輛汽車高速撞上後卡進車底，被拖行13公里，發現時不但全身衣服磨光，幾乎全裸，就連皮膚也被磨到剝落。

綜合外媒報導，辛格是一名婚宴場接待員，事發當天她參加友人的派對直至凌晨時分才騎車返家，沒想到卻在半路上遭到一輛汽車高速撞擊。根據監視器可見，辛格被捲進車底，接著被汽車一路拖行了13公里左右。

一名牛奶店老闆指稱，凌晨3時許目擊肇事車輛經過他的店門口，赫然發現車底卡了一個人，嚇得他騎機車尾隨，並打電話報警。警方獲報後隨即展開追捕，約莫在2小時後找到辛格，但她被發現時早已因為拖行，全身衣服幾乎被磨光而全身赤裸，就連背部皮膚也大面積剝離，死狀相當悽慘。

昨（4日）驗屍報告出爐，法醫指出辛格的頭部、脊椎、四肢都有被撞擊的痕跡，推測是在車禍和拖行時所造成的。至於肇事轎車上的5人已經遭到逮捕，雖然有人承認飲酒，但是否涉及酒駕，警方並未證實。

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